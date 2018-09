Malore per cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo di Napoli

San Gennaro : Napoli - Malore per Sepe : ANSA, - Napoli, 19 SET - Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ha avuto un malore durante la cerimonia per la solennità di San Gennaro. Probabilmente a causa del gran caldo, il presule ...

Napoli : lieve Malore per il cardinale Sepe durante la cerimonia per la festività di San Gennaro : durante la cerimonia nel Duomo di Napoli per la festività di San Gennaro, il cardinale Crescenzio Sepe ha accusato un lieve malore: potrebbe essere stato causato dal gran caldo all’interno della chiesa cattedrale, gremita di fedeli e di turisti accorsi per assistere al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, che si è ripetuto anche oggi. Al termine della cerimonia l’arcivescovo non ha portato l’ampolla con il ...

Malore per il cardinale Sepe durante il miracolo di San Gennaro : Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ha avuto un Malore durante la cerimonia per la solennità di San Gennaro. Probabilmente a causa del gran caldo, il presule è apparso bianco in volto; le persone che erano vicine a lui lo hanno invitato a lasciare l'altare, ma Sepe ha declinato l'invito. Attorno a lui, sull'altare maggiore, il segretario del cardinale, don Giuseppe Mazzafaro. Il cardinale Sepe a causa del Malore ...

Marittimo colto da Malore in mare aperto : interviene la Capitaneria : BRINDISI - I militari della Capitaneria di porto di Brindisi si sono subito attivati per prestare soccorso a un Marittimo italiano di 27 anni della nave 'Eurocargo Alexandria', che intorno alle ore 2,...

Negramaro - Malore per il chitarrista Lele : la prognosi resta riservata : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è in gravi condizioni per una emorragia celebrale che lo ha colpito oggi. Il musicista era a bordo piscina quando si è sentito male. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie, che dovrebbe partorire a breve. Lele è stato portato immediatamente all'ospedale in codice rosso e in queste ore sarebbe ancora sotto i ferri, in quanto i medici hanno ritenuto necessario effettuare un intervento chirurgico. Al ...

Malore in piscina - operato d'urgenza il chitarrista dei Negramaro. La situazione : Articolo aggiornato alle ore 21 del 17 settembre 2018. Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Lele Spedicato, il 37enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da stamattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un'emorragia cerebrale. Al risveglio il musicista aveva accusato mal di testa e disturbi visivi e dopo essersi alzato dal letto si è accasciato perdendo conoscenza. ...

Ha un Malore mentre taglia la legna. L'amico corre in paese per cercare aiuto - ma al ritorno il boscaiolo era morto : MOENA . Stava tagliando la legna nel bosco quando ha avvertito una fitta al petto e si è accasciato a terra . L'amico che si t rovava nel bosco con lui ha subito capito cosa stava succedendo ed è ...

Negramaro : il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un Malore : Forza Lele, siamo tutti con te <3 The post Negramaro: il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un malore appeared first on News Mtv Italia.

Malore in piscina per chitarrista dei Negramaro - operato d'urgenza : Incidente in piscina per il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale. Il musicista 37enne è stato sottoposto a un delicato ...

Negramaro - Malore per Lele Spedicato : il chitarrista è in rianimazione - : Il membro della band pugliese si sarebbe sentito male nella sua abitazione e sarebbe subito stato trasportato all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il 37enne sarebbe comunque fuori pericolo

Macerata - incidente in scooter : muore operaio 25enne/ Ultime notizie - schianto contro guardrail : Malore? : Macerata, incidente in scooter: muore operaio 25enne di origini peruviane. schianto violento contro il guardrail, forse colto da malore: oggi l'autopsia.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:34:00 GMT)

Caso Skripal - a Salisbury torna la paura : Malore per una coppia al ristorante - locale isolato : torna l'allarme nella cittadina del Caso Skripal. Un ristorante di Salisbury - 'il Prezzo' - è stato isolato e transennato dalla polizia dopo che un uomo e una donna hanno avuto un...

Malore per Gina Lollobrigida : portata in ospedale - salta l'intervista a Domenica In : Colpo di scena oggi nel corso della prima diretta di Domenica In, lo storico contenitore del dì di festa di Raiuno condotto nuovamente da Mara Venier. La conduttrice veneta questo pomeriggio era pronta ad accogliere in studio anche la sua grande amica Gina Lollobrigida, la quale doveva raccontarsi in una lunga intervista esclusiva. Nel corso della diretta, però, la Venier ha annunciato che la Lollobrigida non ci sarebbe stata perché poco prima ...

Gela : caos durante mozione sfiducia - Malore per il sindaco che si dimette : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - caos durante la seduta del consiglio comunale di Gela (Caltanissetta) dedicata alla mozione di sfiducia del sindaco, Domenico Messinese, ex M5S. Nel corso della seduta Messinese ha accusato un malore, e all'arrivo dell'ambulanza è stato trasportato d'urgenza in ospedale