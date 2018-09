Magnini finalmente con una vera donna E la Pellegrini gela l' hater

ilgiornale

: 'Magnini finalmente con una vera femmina', Federica Pellegrini gela il fan della Palmas: - Rebecca38538392 : 'Magnini finalmente con una vera femmina', Federica Pellegrini gela il fan della Palmas: -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Federicaè una campionessa fuori e dentro l'acqua e le provocazioni deglis non la toccano nemmeno più.La nuotatrice non è nuova agli attacchi del web, am come al solito risponde con il massimo della diplomazia. L'ultimo sgrbo le è arrivato quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con un'amica. Elegantissima in nero, Federicanon è stata apprezzata da tutti. "Femminilità uguale a zero - ha scritto un utente per commentare il suo scatto -. Giorgia Palmas è una bomba di femminilità. Per fortunaha capito cosa vuol dire avere unafemmina". E un altro aggiunge senza il minimo di sensibilità: "Vorresti essere come lei invece di avere un corpo da portuale".Gli utenti non si sprecano con i commenti e con l'eleganza, ma la riposta di Federicaè un punto a suo favore. "Non sono sicuramente piccolina ma non mi lamento del mio ...