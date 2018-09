Mafia | gara scuolabus truccata | imprenditore minacciato ' il Comune sa tutto' 2

liberoquotidiano

: 'Ci stuccamu i gammi a chistu” Un'altra gara sotto inchiesta La notizia su Live Sicilia - LiveSicilia : 'Ci stuccamu i gammi a chistu” Un'altra gara sotto inchiesta La notizia su Live Sicilia - geokawa : RT @LiveSicilia: Una gara sarebbe stata truccata a Castronovo di Sicilia. E non sarebbe l'unico caso - LiveSicilia : Una gara sarebbe stata truccata a Castronovo di Sicilia. E non sarebbe l'unico caso -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) (AdnKronos) - Preoccupato dalle indagini si attiva per avvisare subito i dipendenti comunali che si erano occupati della. "Non conviene farglielo sapere a Fausto (il responsabile dei lavori pubblici delfinito ai domiciliari, ndr) che mi hanno chiamato a me?" dice alla consorte. Occorre