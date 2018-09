: M5S, Fraccaro: “Abbiamo depositato i ddl costituzionali per tagliare 345 onorevoli e introdurre il referendum propo… - fattoquotidiano : M5S, Fraccaro: “Abbiamo depositato i ddl costituzionali per tagliare 345 onorevoli e introdurre il referendum propo… - CyberNewsH24 : #M5S, depositato ddl taglio pensioni oro - NotizieIN : M5S, depositato ddl taglio pensioni oro -

E' stata depositata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per tagliare led'oro. Lo ha annunciato Maria Pallini, capogruppo M5S in Commissione. L'esame del testo comincerà la prossima settimana."Andremo a ricalcolare secondo il metodo contributivo tutti gli assegni superiori a 4.500 euro al mese",spiega la deputata. Depositati anche i ddl costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari e l'introduzione del referendum propositivo.Ad annunciarlo il ministro per i rapporti col Parlamento,Fraccaro.(Di mercoledì 19 settembre 2018)