M5s da Conte | rassicurati su manovra

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5s sul tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

VERTICE MANOVRA - DI MAIO : "M5s NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5s non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Scuola - diplomati magistrale : Silvia Chimienti risponde alle contestazioni al M5s : La questione legata ai diplomati magistrale continua a generare polemiche. Alla festa del Movimento Cinque Stelle, a Torino, l’onorevole Lucia Azzolina è stata duramente contestata da una maestra che ha esclamato: ‘Abbiamo preso atto del fatto che questo è davvero il governo del cambiamento. Ha cambiato idea tra quanto ha promesso in campagna elettorale e quanto ha fatto quando si è seduto sulla sedia’. diplomati magistrale, ...

Manovra - oggi vertice Tria-Conte/ Mef avvisa Lega-M5s : “Reddito cittadinanza e flat tax? Coperta corta” : Per Giovanni Tria la Manovra non sarà una passeggiata. La Coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Conte : "Misura contro disuguaglianze"/ Ultime notizie - M5s : "dovere inderogabile" : Reddito di cittadinanza, Conte: "Misura contro disuguaglianze"/ Ultime notizie, il Movimento 5 Stelle sottolinea: "dovere inderogabile nei confronti degli italiani"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:18:00 GMT)

Tensioni M5s-Lega su manovra e Genova - Conte tenta la mediazione - : Roma, 16 set., askanews, - Un vertice di maggioranza sulla manovra che si potrebbe tenere domani e, martedì, un incontro con il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco ...

Sondaggi - Lega al top/ Calo M5s sotto il 30% : Salvini e Conte battono leader dem (e Di Maio) : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Genova - Lega e M5s : 'fiducia in Conte' : Dietro alla frase 'pieno credito', in realtà c'è tensione Legata all'attivismo del premier, mentre si allunga la lista degli indagati -

Il Ponte che divide. Tensioni su Conte (smentite) per il decreto. Rixi : "Diversi da M5s - ma se non facciamo presto e bene - non si salva nessuno" : Le indiscrezioni sulle Tensioni interne al Governo per il decreto Genova che la decisione di Giuseppe Conte di fare da solo e non condividere i Contenuti del testo sono state smentite da più parti. L'irritazione dei vice premier, che non hanno visionato il decreto prima del Cdm e non hanno partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione, è stata smentita da fonti leghiste e pentastellate, mentre ...