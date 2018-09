Lutto nella medicina bergamasca | morto il cardiologo Fiocchi

Lutto nella musica italiana. “Morirò a 140 anni” - diceva. E invece se n’è andato ora : “Credo che morirò a 140 anni cadendo da cavallo, o per un incidente, perché non posso morire prima di aver imparato un sacco di altre cose”, lo aveva detto per scherzo, nel 2016, in un’intervista a “La voce del Trentino”. Il 18 settembre 2018, poi, all’età di 65 anni, è morto davvero. musica in Lutto per il decesso prematuro di Goran Kuzminac, musicista di origini serbe che, pur non avendo mai raggiunto un’enorme popolarità, è stato ...

“Addio a un genio”. Lutto nella cultura italiana. Morto Guido Ceronetti : Lutto nel mondo della cultura italiana. Filosofo, poeta, scrittore, giornalista e drammaturgo aveva da poco compiuto 91 anni. Si è spento a Cetona a 91 anni Guido Ceronetti. Uomo di vasta erudizione e di sensibilità umanistica, cominciò a collaborare nel 1945 con vari giornali; la sua presenza sul quotidiano La Stampa ebbe inizio nel 1972. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio) sia ...

E' morto il calciatore Lorenzo Clavo. Giocò nella Carrarese - Lutto nella squadra : Carrara, 7 settembre 2018 - Un terribile male l'ha strappato all'affetto dei sui cari. Morire a 26 anni è ingiusto e lascia una scia di dolore indelebile tra chi resta e lo piange. Si è spento Lorenzo ...

Morto il padre di Claudio Brachino - direttore di Videonews/ Ultime notizie : Lutto nella redazione Mediaset : Morto il padre di Claudio Brachino, direttore di Videonews. Ultime notizie: lutto nella redazione Mediaset, per la scomparsa del genitore del noto giornalista (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:57:00 GMT)

'Hai sempre lottato'. Lutto nella politica italiana : Lutto nel mondo della politica italiana. Se ne è andata Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Iolanda Nanni è mancata oggi , lunedì 27 agosto, , dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. 'Ci ha ...

“Hai sempre lottato”. Lutto nella politica italiana. Sui social il cordoglio di tutti è immediato : Lutto nel mondo della politica italiana. Se ne è andata Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Iolanda Nanni è mancata oggi (lunedì 27 agosto), dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. “Ci ha insegnato a non arrenderci, a cercare sempre la verità, a combattere al fianco dei cittadini. Ci lascia un’importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro da portare avanti con tutto il nostro impegno per l’ambiente e ...

Lutto nella fiction tv È morto Pennarella : Grave Lutto nel mondo delle fiction tv. È morto l'attore Antonio Pennarella famoso per aver interpretato Nunzio Vintariello in "Un Posto al sole". Si è spento a soli 58 anni per una malattia contro cui combatteva da tempo. nella sua carriera non c'è solo la tv. È passato dagli spettacoli teatrali al grande schermo del cinema per poi approdare alle fiction con "La Squadra" e "Provaci ancora Prof". Ma il vero successo è arrivato proprio con la ...

Lutto nella musica d'autore italiana : è morto Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari felici - Video : Addio a Claudio Lolli , fra i grandi protagonisti della musica d'autore italiana: dopo una lunga malattia, s'è spento all'età di 68 anni. Cantautore, poeta e scrittore di Bologna, nell'arco di una ...

Lutto nella musica - è morta ieri Aretha Franklin a Detroit : ieri a Detroit si è spenta all’età di 76 anni una delle più grandi voci femminili della storia della musica contemporanea: parliamo di Aretha Franklin. La Franklin è morta a causa di un cancro al pancreas del quale soffriva da diversi anni (le era stato diagnosticato otto anni fa). Nata a Memphis il 25 Marzo del 1942, Aretha è stata proclamata da molti appassionati ed esperti di musica come “la regina del soul” e come un’icona della cultura ...

Genova - luci spente e silenzio nella giornata del Lutto per le vittime : Domani, nella giornata dei funerali di Stato, nella Capitale luci spente al Colosseo, Palazzo Senatorio e Fontana di Trevi, annullati gli spettacoli. Minuto di silenzio negli areoporti

Auto finisce in una scarpata : muore così Filippo - di soli 10 anni. E' Lutto nella contrada : Un bambino che - come tanti coetanei - faceva sport, podismo e nuoto, ed era impegnato nelle attività della sua contrada, la contrada di Borgo San Luca, una delle otto contrade del Palio di Ferrara,, ...

Baseball in Lutto - è morto Umberto Calzolari : era nella Hall of Fame : BOLOGNA - È morto a 80 anni Umberto Calzolari, protagonista del Baseball bolognese e italiano, dal 2014 nella Hall of Fame di questo sport. Ne dà notizia la Fortitudo Baseball che con il presidente Stefano Michelini esprime il cordoglio della società e la vicinanza alla moglie Gisella. Bolognese, soprannominato 'il Professore', con ...