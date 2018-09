Lorena Bianchetti è incinta | ‘Gravidanza inaspettata’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 19 settembre 2018) La presentatricea 44 anni, a dare la notizia è stata proprio lei al settimanale Chi di Alfonso Signorini."Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito) - ha detto la conduttrice di "A sua immagine" a Chi - io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un'emozione grandissima". Laè sposata dal 2015 con Bernardo, un imprenditore romano nel campo della ristorazione.All’età di 44 anni. Lo rivela lei stessa in un’intervista concessa a Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre. Una gravidanza che arriva inaspettata, ma molto desiderata: “Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito)” spiega la conduttrice di A sua immagine, che ormai si era quasi arresa all’idea di non diventare madre:Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni. Io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un’emozione grandissima. Posso dire di essere veramente felice.