l' ora de Il Nostro Tempo Tre giorni di incontri per rallentare le lancette

ora Maurizio Martina diserta Atreju : "Inaccettabile la campagna contro il nostro Fiano" : Vengo, anzi no, non vengo. Maurizio Martina non sarà ad Atreju 2018, la tradizione festa della destra italiana tenuta da Fratelli d"Italia, alla quale avrebbe dovuto partecipare.Il motivo? Un manifesto, contro il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, facente parte della campagna di comunicazione per pubblicizzare l"evento in programma dal 21 al 23 settembre all"Isola Tiberina, Roma.Si tratta della campagna social ideata dai ...

Ponte Morandi - un mese fa il crollo di Genova. E il fallimento del nostro sistema : di Luca Michelini, Università di Pisa Il crollo del Ponte Morandi di Genova sul piano economico è di facile lettura, anche grazie ai testi di uno specialista della tematica come Giorgio Ragazzi, autore del libro I signori delle autostrade. Il processo di privatizzazioni ha dato ai privati la concessione delle autostrade, con un triplice danno: per gli utenti, che hanno tariffe altissime e una rete inefficiente, per lo Stato, che ha rinunciato a ...

Genova si ferma per ricordare le vittime del ponte Morandi : "È il nostro Ground zero" : La tragedia del 14 agosto è ancora viva nel cuore degli italiani. Genova si ferma e ricorda quel maledetto giorno in cui il viadotto Morandi è venuto giù, portandosi via 43 persone. Oggi, a un mese esatto di distanza, sulla città della lanterna è calato il silenzio. Alle 11.36 esatte i negozi hanno abbassato le saracinesche, le navi hanno fatto suonare le sirene e si sono sentiti i rintocchi delle campane. Tutti si sono fermati, in città, per ...

Un test del sangue per scoprire qual è il nostro orario interno : (foto: Francesco Carta fotografo/Getty Images) Un nuovo test basato sul prelievo del sangue rileva qual è il nostro orario biologico interno, che può non coincidere con quello esterno, una misura del ritmo circadiano, l’alternanza sonno-veglia che regola vari processi fisiologici nel nostro corpo. In altre parole, per qualcuno le 8:00 di mattina potrebbero corrispondere, in base al proprio orologio, alle 6:00, un motivo in più per chi è ...

Asteroide pronto a sfiorare la Terra / Il 9 settembre sarà più vicino al nostro pianeta della Luna : Un Asteroide il 9 settembre sfiorerà la Terra. Pare che questo sarà più vicino della Luna al nostro pianeta e dunque visibile anche a occhio nudo. Potremo osservarlo dall'Italia.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la tragedia? Per noi è segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Non una parola. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre ...

F1 - Camilleri : "Vettel il nostro Cristiano Ronaldo"/ "Raikkonen? Non abbiamo ancora deciso" : Formula 1, Vettel nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gp d'Italia, lancia la sfida alla Mercedes e annuncia: "voglio vincere con la Ferrari".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:59:00 GMT)

