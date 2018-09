Loki | Scarlet Witch e non solo | Marvel prepara le serie tv per lo streaming Disney

Loki - Scarlet White e non solo - Marvel prepara le serie tv per lo streaming Disney : Disney fa sul serio con il suo servizio di streaming e si prepara a realizzare serie tv autonome del mondo Marvel con i protagonisti dei film.Secondo quanto riporta in esclusiva Variety le trattative sarebbero ancora in una fase iniziale ma il piano ambizioso che Disney sta portando avanti è quello di realizzare diverse miniserie su personaggi dell'universo cinematografico Marvel usando gli stessi attori che li interpretano al cinema. I ...