“Lo ha fatto ancora” Meghan | tutti lo hanno notato E il gossip impazza

(Di mercoledì 19 settembre 2018) È una delle donne più belle e ammirate del momento e anche una delle più chiacchierate. Questo è il prezzo che devi pagare se sei la Duchessa del Sussex ovverosia la moglie del principe Harry. Da quando è stato annunciato il fidanzamento die Harry, il mondo ha puntato i suoi occhi su: che capelli ha, come si veste, quanto spende per gli abiti e i gioielli e tutto il resto che sapete già. Poi ipari si sono scatenati a mettere in giro la voce che fosse già incinta.ipotizzato fosse incinta già il giorno delle nozze per via dei vestiti che aveva scelto, entrambi con una morbidezza all’altezza dell’addome che poteva ben nascondere una presunta pancina. L’ipotesi era stata avvalorata dalchee Harry avevano rimandato il loro viaggio di nozze in Namibia. Il sospetto era che, visto che l’Africa non è il luogo adatto a una donna incinta,, ...