LIVE Equitazione | Mondiali 2018 in DIRETTA | Lorenzo De Luca tiene alto il tricolore! E’

oasport

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Buongiorno e bentrovati per ladel sostacoli aidia Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italianiDeMarziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della disciplina a suon di vittorie di prestigio e di risultati di grande rilievo in giro per il mondo. Ma ora per gli azzurri è arrivato il momento di coronare questa ascesa con una medaglia iridata, obiettivo alla portata di un gruppo che punta, nel contempo, a staccare in netto anticipo il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, attribuito ai primi 6 team della classifica finale della prova a squadre. La prima giornata di gare sarà basata soprattutto sulla ...