Lily Allen | Liam Gallagher e gli altri famosi che fanno sesso in aereo

Lily Allen vittima di abusi sessuali da parte di un discografico : “Non ho denunciato perché messa a tacere” : Anche Lily Allen vittima di abusi sessuali: alla lunga lista di donne molestate e abusate che stanno trovando il coraggio di raccontare (e in molti casi denunciare all'autorità giudiziaria) le violenze subite si aggiunge ora la popstar inglese. Dopo aver pubblicato il suo quarto album in carriera No Shame, la Allen sta per rilasciare una biografia intitolata My Thought Exactly che vedrà la luce il 20 settembre. In un'intervista al Guardian, ...

