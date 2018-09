Like a star E voi a chi vorreste assomigliare?

dilei

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ciao Davide, possibile che non riusciamo ad essere felici di quello che siamo? Ogni giorno navigo nel mondo dei social network e mi trovo a pensare a quanto vorrei essere qualcun altro. Magari quella fashion blogger di successo, oppure quell’attrice dalla vita fantastica o perché no quella donna che ha mollato tutto ed ora vive felice una seconda vita. Perché è così difficile voler semplicemente essere noi stessi? Grazie Sara Con questa riflessione Sara c’entra in pieno uno dei temi che spesso mi trovo ad affrontare con i miei coachee: l’insoddisfazione nei confronti della nostra vita che nasce nel vedere il successo degli altri. Ognuno di noi, nella propria a vita, ha desiderato almeno una volta essere qualcun altro e quel qualcun altro nella maggior parte dei casi è il nostro mito. Il che non è sbagliato a priori ma occorre fare prima un’analisi verso noi stessi. L’esercizio che vi ...