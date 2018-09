L' idea di Calenda | Pinotti segretaria PD e Fronte repubblicano da Pizzarotti alla sinistra

Blastingnews

: INVITO A CENA CON RELITTO Se è vero che “le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola” (Leo Longanesi)… - marcotravaglio : INVITO A CENA CON RELITTO Se è vero che “le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola” (Leo Longanesi)… - rombi_ti : RT @marcotravaglio: INVITO A CENA CON RELITTO Se è vero che “le rivoluzioni cominciano per strada e finiscono a tavola” (Leo Longanesi), la… - zemmu : @giulianol @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Lei ha una vaga idea del lavoro di Calenda? Lo sa che solo l'ilva, salva… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Unper battere i populisti e i nazionalisti, è questa la proposta di Carloin vista delle Elezioni Europee della primavera 2019. Una tornata elettorale a cui l'ex ministro dello Sviluppo Economico ha dato la propria disponibilita' a candidarsi a patto che appunto si crei unmolto ampio che metta insieme pezzi provenienti da ambienti molto diversi, tutti uniti dall'obiettivo di impedire la vittoria delle forze anti-europee. 'Uncol PD, un pezzo di, i sindaci die i moderati'infatti, intervenendo presso l'associazione della Stampa Estera in Italia, in via dell'Umilta' a Roma, nel pomeriggio di questo 19 settembre ha detto: Sto cercando di costruire per le europee uncon il Pd, un pezzo della, movimenti come quello dei sindaci dima anche con i moderati. ...