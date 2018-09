Legittima difesa | Bonafede | “Non è competenza di Salvini Da Anm parole molto generiche e

Legittima difesa : Bonafede - non è competenza di Salvini : La volontà del governo è di "cambiare la legge sulla Legittima Difesa", sulla quale "il ministro dell'Interno non ha competenze". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a 'L'aria che ...

Alessia Morani - il disastro contro Giulia Bongiorno : 'E allora Pistorius...' - suicidio sulla Legittima difesa : Se non ci fosse, Alessia Morani andrebbe inventata. Ogni giorno, infatti, la piddina ci regala uscite improvvide, spesso davvero comiche , o disastrose, fate voi, . L'ultima riguarda il suo '...

Bonafede ora frena l'Anm Ma sulla Legittima difesa : "Non spetta al Viminale" : Il guardasigilli Alfonso Bonafede ai microfoni dell'Aria che tira di fatto bacchetta l'Anm che aveva espresso alcune perplessità su nuove norme per la legittima difesa. Il minsitro della Giustizia ha mandato un messaggio chiaro all'Associazione Nazionale Magistrati: "La frase dell'Anm secondo cui con il disegno de legge sulla legittima difesa "si rischia di legittimare l'omicidio" e di "fondare una giustizia fai da te" è "una frase sbagliata e ...

Legittima difesa - Bongiorno : “Giusto sparare - chi entra in casa per rubare ne accetta le conseguenze” : Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, riapre il dibattito sulla Legittima difesa: "Chi sta dentro casa, se sente dei rumori e qualcuno che si muove dentro casa, non può fare indagini, può difendersi. Nell’incertezza si può difendere. Quello che dico è che chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze".Continua a leggere

Legittima difesa - attacco choc delll'Anm : "Così si incentiva l'omicidio" : "No a una giustizia fai da te, capace di coprire ogni fatto". In audizione davanti alla commissione Giustizia di Palazzo Madama, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Francesco Minisci, è entrato a gamba tesa sulle proposte di legge che mirano a riformare la Legittima difesa. "Nella legge attualmente in vigore abbiamo tutti gli elementi per fronteggiare adeguatamente il tema e credo non vi sia la necessità di ulteriori ...

Salvini e il ddl Legittima difesa che non piace ai magistrati : 'Io tiro dritto' : Matteo Salvini, i magistrati e il ddl sulla legittima difesa: nuova puntata di un rapporto che comincia da essere problematico. Dopo l'avviso di garanzia arrivatogli per la gestione del caso della nave Diciotti, è il momento dello scambio di punti di vista, ampiamente differenti, su un tema molto caro al Ministro dell'Interno. Nell'ottica della sua politica finalizzata a restituire sicurezza ai cittadini, il leader della Lega ha risposto a muso ...

I timori Giancarlo Caselli : "Con la difesa Legittima sempre si imbocca una strada pericolosa" : "Parlare di difesa legittima sempre significa imboccare una strada pericolosa". Giancarlo Caselli non nasconde i suoi timori per il disegno di legge sulla legittima difesa depositato al Senato, sostenuto con forza dal vice premier leghista Matteo Salvini. L'ex procuratore capo di Palermo, in un'intervista al Corriere della Sera, difende la normativa attuale."La legittimità della difesa non può presumersi sempre. In uno Stato civile ...

