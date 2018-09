Lecco | i bimbi scioperano contro il compagno violento | solo 3 alunni in classe

Blastingnews

(Di mercoledì 19 settembre 2018) La storia che arriva dalla provinciaè una di quella che lascia sgomenti. Glidi una quarta elementare, da due giorni, non seguono le lezioni in segno di protesta. In, infatti, c'è un bambino di 10 anni estremamente intelligente che, però, presenta gravissimi disturbi comportamentali. E, forse, la prima (ma non l'unica) vittima di una situazione che - giorno dopo giorno - si è fatta insostenibile è proprio lui. Il ragazzino, infatti, sebbene non soffra di alcuna patologia conclamata e sia seguito dai servizi sociali è moltoe, più di una volta, ha picchiato compagni, maestre e bidelli. ...