Le vostre foto saranno dei capolavori di fantasia grazie al MIT

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Gli esperti del Massachusetts Institute of Technology hanno messo a punto una tecnica basata su rete neurale che permette di automatizzare il processo di editing delle immagini, rendendolo più semplice al pubblico amatoriale e promettendo la possibile applicazione futura a livello professionale anche alle sequenze video. Per capire di che cosa stiamo parlando basta un semplice esempio. Se siete andati alla mostra di Harry Potter, a Gardaland, a Disneyland o in un qualsiasi evento in cui è prevista la vendita diricordo, avrete notato che igrafi vi fanno posizionare davanti al “green screen”, una parete o un grande telo verde. Alla consegna dellala vostra immagine sarà posizionata davanti a uno sfondo sensazionale, come per esempio la Luna o il Castello di Hogwarts. Questo è possibileal “compositing”, un processo di fusione delle ...