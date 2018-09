Le raccattapalle del Vicenza | minorenni e seminude Scoppia la polemica

Ball girls e polemiche : le raccattapalle del Vicenza fanno discutere : 12 ragazzine vestite in modo succinto hanno causato non poche polemiche al nuovo Vicenza Calcio che ha scelto di rimpiazzare...

La polemica sui nuovi raccattapalle del Vicenza : ragazzine di 16 anni - poco vestite : Non le chiamano raccattapalle ma “ball girls” e in queste ore sui social è polemica sul loro utilizzo a bordo campo nella prima casalinga del nuovo Vicenza Calcio del patron di Diesel Renzo Rosso. Spalle alle tribune, le ragazzine dell’Athena Volley, società pallavolistica vicentina, anche questa di proprietà di Rosso, sono state scelte per rimpiazzare i tradizionali allievi della primavera. Una scelta che ...