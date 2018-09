Le 5 persone che non vorresti mai incontrare in volo

Livorno - vigilessa multava le persone che le stavano antipatiche : sospesa : Avrebbe multato ignari automobilisti non per punire le infrazioni al codice della strada ma solo per vendicarsi di persone con cui aveva avuto diverbi o dissapori. Con questa accusa una vigilessa 41enne di Piombino, in provincia di Livorno, è stata interdetta per sei mesi dalla professione.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha così accolto almeno in parte la ricostruzione della procura, secondo cui la donna, che ora ...

"Se Instagram è così 'friendly' - perché rende le persone così tristi?" : Passiamo da un'immagine perfetta all'altra, senza riuscire a smettere di "scrollare". Mettiamo like su foto che illustrano colazioni perfette, outfit impeccabili, sorrisi smaglianti, attratti dall'allegria e dalla gioia che trasudano. E ci sentiamo sempre peggio. Un articolo comparso sul Guardian prova a portare alla luce proprio questo aspetto di Instagram: se è stato creato per essere "friendly", perché fa sentire le persone ...

Microsoft presenta Remixed Reality : la nuova realtà aumentata che “teletrasporta” le persone e gli oggetti : I ricercatori e gli ingegneri di Microsoft Research continuano a stupirci con i loro esperimenti, soprattutto quando si tratta di gesture, realtà virtuale e realtà aumentata. Il progetto che vediamo in questo articolo prende il nome di Remixed Reality e, come si può osservare dal video ufficiale di presentazione, necessita di una stanza speciale disseminata di telecamere a rilevamento di profondità al fine di effettuare una ricostruzione 3D in ...

Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua : Stando ad uno studio condotto da Vocalize.ai, iGoogle Assistant si è comportato meglio rispetto ad Amazon Alexa e Apple Siri nella comprensione degli accenti L'articolo Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua proviene da TuttoAndroid.

Uragano Florence - inondazioni “catastrofiche” : ha il potenziale di uccidere “molte persone” - fiato sospeso per il “landfall” : 1/4 AFP/LaPresse ...

Crolla un pezzo di scogliera a Zante : tre persone ferite e barche rovesciate : Il sito è anche frequentato da bungee jumper e altri appassionati di sport estremi. Le autorità hanno bloccato l'accesso alla spiaggia, che si trova ai piedi di una scogliera di 200 metri ed è ...

Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa degli uragani : Sostiene che ci sia stato un complotto "dei Democratici", per gonfiare il numero delle persone morte The post Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa degli uragani appeared first on Il Post.

"In città mi stavo consumando. Ora vivo in un villaggio di 10 persone - ma le stelle che riesco a vedere sono milioni" : Avete mai sentito il bisogno di lasciare tutto e tutti e andare il più lontano possibile? Jonna Jinton nel 2010 ha deciso di mollare definitivamente la sua vita fatta di stress, ansie e routine per trasferirsi da sola a Grundtjärn, un villaggio a 100km da Goteborg con soli 9 abitanti in mezzo alle terre selvagge del suo paese, la Svezia, per vivere la sua nuova vita. "I miei antenati hanno vissuto in questo posto per molte ...

Perché oltre 2 mila persone nel mondo hanno lo stesso sogno ricorrente? : Perché oltre 2 mila persone nel mondo hanno lo stesso sogno ricorrente? Di per sé, è già molto insolito che due persone facciano lo stesso sogno. Ma è decisamente strano che circa 2 mila persone in tutto il mondo affermino di avere lo stesso sogno ricorrente. Chi è l’uomo che così tante persone hanno incontrato nei loro sogni? C’è una spiegazione scientifica che può spiegare questo singolare fenomeno o abbiamo a che fare con un altro ...

Cooperazione : rapporto Sofi 2018 - in aumento il numero di persone che soffrono la fame nel mondo : Roma, 11 set 11:35 - , Agenzia Nova, - Il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo è stato pari a 821 milioni nel 2017, in aumento rispetti agli 815 milioni registrati... , Res,

Roma sul palco : rock con David Crosby - Pere Ubu e Mercury Rev - note balcaniche con Slavi Bravissime persone : Ecco gli appuntamenti musicali a Roma fino al 16 settembre. Musica/Open Swing Lab a Na Cosetta Estiva Come ogni lunedì va in scena il progetto musicale di Giorgio Cùscito che con il suo Open Swing Lab ...

"I soldi tirano fuori il peggio dalle persone. Quello che hanno fatto al senzatetto è spregevole" : i donatori si ribellano : Donare per una causa e poi scoprire che quei soldi sono andati a persone che non li meritavano: è quanto è accaduto a decine di donatori che si sono fatti avanti per migliorare la vita del senzatetto Johnny Bobbitt, il quale è stato poi derubato dalla stessa coppia che aveva avviato la raccolta fondi su GoFundMe. "Sembra proprio che lo abbiano raggirato. È spregevole", commenta una benefattrice, Janine McClenny, a ...

Resistenza - Boeti : "Paese libero anche per persone come Segre" : Se l'Italia è un Paese libero e democratico lo si deve a persone come Bruno Segre ''. Cosi' il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti , intervenuto oggi al Polo del '900 per ...

Peggio curarsi male che non farlo / Cinque milioni di persone all'anno muoiono per cure sbagliate : curarsi male è Peggio che non curarsi affatto, lo dimostra uno studio pubblicato da Lancet. Sono Cinque milioni l'anno le persone che muoiono per cure di scarsa qualità.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:18:00 GMT)