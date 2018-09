L’auto a guida autonoma che diventa salotto | il progetto di Ikea

gqitalia

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Un po’ auto, un po’. Ma anche un po’ negozio, ospedale o bancarella. È unche guarda al futuro delle auto acercando di reinventare già da ora gli spazi su ruote, quello presentato dal laboratorio sperimentale di, lo Space10, in collaborazione con i creativi del f°am Studio: battezzato – appunto – Spaces on Wheels ci presenta una serie di possibili declinazioni dei veicoli del futuro, sempre più simili alle stanze che compongono le nostre case. Chissà, magari da arredare proprio con le proposte del colosso svedese del design. Così, per esempio, troviamo un cafè itinerante, ma anche una piccola sala giochi in cui divertirsi con la realtà virtuale. “Quando gli spazi saranno in grado di muoversimente, allora non saranno più semplicemente mezzi di trasporto, ma potranno essere adattati alle diverse attività che svolgiamo durante il ...