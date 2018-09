L' arte prostituta dei politici | intanto l' Italia va a pezzi

ilgiornale

: Violenta e rapina una prostituta: in manette gallerista d'arte di #Cremona - Cremonaoggi : Violenta e rapina una prostituta: in manette gallerista d'arte di #Cremona - quibresciait : Violenza su prostituta, gallerista d‘arte in carcere -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Crolla la Reggia di Caserta? Non è graveNon la facciamo troppo lunga: è crollato solo un soffitto nella Reggia di Caserta. In fondo poteva andare peggio: poteva crollare la Cappella Sistina, e invece è ancora in piedi; poteva crollare il Colosseo, e invece è ancora lì; poteva crollare la sala del Botticelli agli Uffizi, e invece c'è ancora; poteva crollare la Torre di Pisa, e invece è ancora lì che pende. Non facciamo i soliti gufi che ammorbano le pagine dei giornali scrivendo che il patrimonio d'cade a. Non cade a. È solo caduta ala Reggia di Caserta. Cosa vuoi che sia? Se chiedi aglini dov'è Caserta, ti rispondono tra il Molise e l'Abruzzo. Se chiedi aglini quante volte sono andati a Caserta, ti dicono che devono ancora andarci. Se chiedi aglini chi abbia fatto la Reggia di Caserta, ti rispondono chissenefrega. Dunque, se cade un soffitto, ...