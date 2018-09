‘L’aria della libertà – l’Italia di Piero Calamandrei’ | arriva in esclusiva su Loft lo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) ‘L’ariadiCalamandrei’ è lo spettacolo teatrale di Nino Criscenti e Tomaso Montanari chevi offre insulla nostra piattaforma video. Nato dalla coproduzione di Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Accademia Filarmonica Romana, AmiciMusica di Foligno, in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà e la Biblioteca Archivio “Calamandrei”, che, dopo numerose tappe nei teatri italiani approda ora sulla piattaforma di. Sulla scena, lo scrittore e storico dell’arte Tomaso Montanari insieme a un quartetto di musicisti, interagisce con immagini originali, in gran parte inedite, recuperate in archivi storici. Nella biblioteca civica di Montepulciano si conserva infatti un grande album fotografico in cuiCalamandrei, fra i padrinostra Costituzione, ha raccolto le istantanee delle gite che quasi ...