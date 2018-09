L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo | “Aboliremo il superticket sanitario”

Nuoto – Federica Pellegrini non si ritira - L’annuncio ufficiale della Divina : “non volevo smettere così” : Federica Pellegrini non dirà per ora addio al Nuoto, la Divina allontana il ritiro e punta dritta ai Mondiali ed a Tokyo 2020 “Sì, mi rivedrete in acqua: gareggerò al Nico Sapio di Genova (9-10 novembre, ndr): voglio regalare un sorriso alla città colpita dalla tragedia del ponte crollato”: così Federica Pellegrini allontana la possibilità dell’addio alle piscine. La nuotatrice italiana, che tanta gloria ha portato al ...

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi L’annuncio della lista completa! Ecco Klose : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di Oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato da EA Sports su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista ...

Ryanair - addio al bagaglio a mano gratis : L’annuncio della compagnia/ Costerà 10 euro : “Così meno ritardi" : Ryanair, addio al bagaglio a mano gratis: l’annuncio della compagnia. Trasportarlo Costerà fra i 6 e i 10 euro: “Così ci saranno meno ritardi". Novità storica per l'azienda irlandese(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:33:00 GMT)

Tania Cagnotto - L’annuncio della campionessa di tuffi : “In autunno torno ad allenarmi per le Olimpiadi 2020” : Tania Cagnotto in autunno tornerà ad allenarsi assieme a Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa tuffatrice, medaglia di bronzo e d’argento a Rio 2016, in un’intervista a Gente: “Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica”. La notizia arriva all’indomani degli Europei di Glasgow in cui Elena Bertocchi e la ...

Aida Yespica torna assieme all’ex del GF : L’annuncio della modella : Aida Yespica torna con l’ex con cui stava insieme al tempo del Grande Fratello: l’annuncio della modella dopo il ritorno dall’America. Certi amori non finiscono… “La storia tra noi è finita”. Con queste parole e una cordiale spiegazione dei motivi della conclusione della love story, Aida Yespica, pochi giorni dopo la chiusura della seconda edizione […] L'articolo Aida Yespica torna assieme all’ex ...