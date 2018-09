Ladri d’appartamento | la nuova tecnica Assurdo | basta una bottiglietta d’acqua

caffeinamagazine

: (Ladri d'appartamento e truffe ai danni di anziani. Altro duro colpo inferto dai carabinieri) - - ScaranoVincenzo : (Ladri d'appartamento e truffe ai danni di anziani. Altro duro colpo inferto dai carabinieri) - - radiolasernews : SENISE(PZ): Ladri d’appartamento e Truffe in danno di anziani. Altro duro colpo inferto dai Carabinieri. - TH1NKorDIE : @CLuciano66 @matteosalvinimi L immigrazione clandestina... la devi fermare. O continuerà. Non combatti i ladri d a… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) I furti in casa avvengono ogni giorno nel nostro paese e sempre più spesso si sente parlare del bisogno di installare un antifurto nella propria abitazione. L’Italia è tra le prime nazioni europee a subire furti domestici e in 10 anni le infrazioni denunciate sono state quasi due milioni. La situazione è delicata, ma le nuove tecnologie dei sistemi d’allarme sono molto efficaci e sofisticate. È chiaro che il miglior modo per scongiurare le rapine nelle abitazioni sia installare un impianto di antifurto aggiornato e al passo con i tempi. In questo senso le tecnologie hanno fatto passi da gigante, grazie anche al digitale e alla rete internet. E poi porte blindate, da chiudere sempre con tutte le mandate, grate alle finestre per i piani bassi e gli attici, ma che non si possano usare come scale. Se si installa l’allarme, deve essere un impianto a regola d’arte, ed emettere un ...