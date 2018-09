La7 | Salvini | “Litigi con Di Maio? Io e lui ormai siamo coppia di fatto” Siparietto con

Fico replica a Salvini - lo sconforto di Cacciari in diretta su La7 : “Pietà - basta….” : Non riesce a nascondere lo sconforto l’ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, in collegamento su In Onda (La7) di fronte al botta e risposta a distanza tra Salvini e Fico. “Non se ne può più di queste retoriche degli stipendi, di queste chiacchere…Pietà” L'articolo Fico replica a Salvini, lo sconforto di Cacciari in diretta su La7: “Pietà, basta….” proviene da Il Fatto Quotidiano.