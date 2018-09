LA VITA PROMESSA | Luisa Ranieri | “Il mio è un personaggio incredibile!”

La VITA PROMESSA : un dramma troppo marcato - ma ricco di sentimento : La Vita Promessa Rai 1 ha puntato su Luisa Ranieri e sulla storia dei migranti italiani negli anni ‘20 per confezionare un grande successo: La Vita Promessa, fiction in quattro puntate diretta da Ricky Tognazzi, ha ottenuto nelle prime due una media di share del 24.8%, in un crescendo che ha visto il secondo appuntamento brillare con il 26.1%. Un riscontro meritato, per un prodotto ben confezionato ma, purtroppo, eccessivamente tragico. La ...

LA VITA PROMESSA/ Anticipazioni terza puntata e commento seconda : la fiction commuove il web : La VITA PROMESSA, Anticipazioni terza puntata e commento seconda 17 settembre: la minaccia della mano nera a New York e i guai in vista per la famiglia Carrizzo.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Ascolti tv - 5.7 milioni di telespettatori per la seconda puntata de La VITA promessa : La seconda puntata della fiction di Rai1 La vita promessa vince il prime time del 17 settembre vedendo aumentati di quasi 1 milione i telespettatori che avevano seguito il primo appuntamento, arrivando a 5 milioni e 708mila, pari al 26% di share, risultando il programma più visto dell’intera giornata televisiva. Ascolti tv prime time Su Canale5 la prima tv de Il Libro della Giungla ha registrato 2 milioni 239mila telespettatori (10.6% di ...

Replica La VITA PROMESSA : dove rivedere la seconda puntata : Replica La vita promessa, ecco dove rivedere la seconda puntata del 17 settembre La seconda puntata de La vita promessa ha riscosso un grande successo. I dati sugli ascolti tv della serata di ieri, 17 settembre, parlano chiaro: la fiction Rai ha stravinto su tutti gli altri programmi che andavano in onda in prima serata. […] L'articolo Replica La vita promessa: dove rivedere la seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - uragano Rai : quasi 6 milioni per "La VITA promessa" : Successo straordinario per la fiction di Luisa Ranieri. La finale di Miss Italia, in onda su La7, fuori dal podio del prime...

Ascolti Tv - La VITA PROMESSA stravince sulla finale di Miss Italia : Ascolti Tv 17 settembre 2018: boom di Ascolti per la fiction Rai La Vita Promessa Nella prima serata del 17 settembre tra i vari programmi televisivi ha, senza ombra di dubbio, trionfato la fiction messa in onda da Rai Uno e intitolata La Vita Promessa. Con la sua seconda puntata, La Vita Promessa, si aggiudica […] L'articolo Ascolti Tv, La Vita Promessa stravince sulla finale di Miss Italia proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 17 settembre 2018. Boom La VITA PROMESSA (26.1%) - Quarta Repubblica 3.7% - Miss Italia su La7 al 5% (4% anteprima) : La Vita Promessa Nella serata di ieri, Lunedì 17 settembre 2018, su Rai1 La Vita Promessa ha conquistato 5.708.000 spettatori pari al 26.1% di share. Su Canale 5 la prima tv de Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video 2.239.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 i primi quattro episodi di NCIS hanno interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 7 ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti tv ieri - La VITA PROMESSA vs Il libro della Giungla | Dati Auditel 17 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 17 settembre 2018? Come è andata la sfida fra la fiction di Rai 1 ovvero La vita promessa e il film di Canale 5 ovvero Il libro della Giungla? Domenica sera Luisa Ranieri, Cristiano Caccamo e Francesco Arca hanno conquistato 4.904.000 telespettatori pari al 23.5% di share e battuto la Finale del Wind Summer Festival. Quanti telespettatori, invece, hanno seguito le altre trasmissioni? Su Rete 4 ha ...

Anticipazioni 'La VITA promessa' terza puntata : Carmela fa perdere la testa ad Amedeo : Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction La vita promessa che vede protagonista la splendida Luisa Ranieri nei panni di Carmela, una donna forte e coraggiosa che ha dovuto lottare con tutta se stessa per ripartire da zero e assicurare un futuro migliore ai suoi figli. La prossima settimana andra' in onda la terza delle quattro puntate previste di questa prima stagione: la fiction, però, non andra' in onda di domenica sera, così come ...

La VITA promessa/ Anticipazioni terza puntata e commento seconda : la minaccia della mano nera : La vita promessa, Anticipazioni terza puntata e commento seconda 17 settembre: la minaccia della mano nera a New York e i guai in vista per la famiglia Carrizzo.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:12:00 GMT)

La VITA PROMESSA : terza puntata - l’arrivo di Rosa | Anticipazioni : La vita promessa terza puntata – La fiction di Rai 1 ritornerà il 24 settembre 2018, sempre in prima serata. Le Anticipazioni vedono ancora divisa la famiglia Carrizzo, anche se su fronti diversi rispetto a prima. Aver ritrovato la figlia Mariuzza ha permesso a Carmela di avere un po’ di respiro e tornare a sperare. Non sa però che un altro personaggio de La vita promessa si sta riavvicinando pericolosamente alla sua famiglia. La ...

LA VITA PROMESSA/ Anticipazioni terza puntata e diretta 17 Settembre : Salvo e la minaccia ad Antonio : La VITA PROMESSA, Anticipazioni terza puntata 24 Settembre e diretta seconda: l'America sembrava un sogno ma ci sono molti guai ad aspettare Carmela ed i suoi figli a New York.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 23:24:00 GMT)