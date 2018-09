La rievocazione storica riporta Loano alle battaglie navali napoleoniche del 1812

rievocazione storica Medioevo a Valvasone : Non solo, dopo l'epica battaglia, i ragazzi potranno vedere lo spettacolo dei rapaci e la giostra a cavallo ed infine, godersi gli spettacoli di giullari, menestrelli e musici studiati ad hoc per il ...

Torna il Palio della Stella a Sacrofano : rievocazione storica in costume : Appuntamento questo fine settimana a Sacrofano dove si terrà la 25ma edizione del Palio della Stella , da venerdì 7 settembre a domenica 9, . Una rievocazione storica in costume medievale ispirata ad ...

Monzambano : rievocazione storica e sito archeologico : Non mancheranno gli spettacoli offerti da artisti di strada, dai giocolieri, dai musici con strumenti d'epoca e per i più piccoli, i volteggi dei burattini. Sarà uno spettacolo dove l'intero teatro è ...

Battaglie in campo aperto per la rievocazione storica di Palmanova : In programma spettacoli con musiche tradizionali ungheresi e bandiere, danze storiche e canti rinascimentali, esibizioni con il fuoco e contese di scherma storica e all'arma bianca. Infine domani, ...