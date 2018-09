La Merkel rimpatria gli algerini Almeno 40mila tornano a casa

ilgiornale

(Di mercoledì 19 settembre 2018) In questi mesi l'Europa di fatto ha messo nel mirino il nostro Paese per le nuove politiche portate avanti dal Viminale che di fatto hanno ridotto i flussi migratori sulle nostre coste. Il ministero degli Interni di fatto ha anche dato il via ad alcuni rimpatri come nel caso dei tunisini sbarcati a Lampedusa. Una scelta che ha sollevato qualche critica da parte dell'Ue ma che di fatto è una prassi ben attuata dagli altri Paesi come ad esempio la Spagna con il Marocco e non ultima la Germania con l'Algeria. Di fatto proprio la cancelliera tedesca, Angela, ha dato il via ad una serie di rimpatri verso Algeri di circa. Il tutto condito da una conferenza stampa in cui la stessa cancelliera ha definito l'Algeria come "Paese sicuro".E così nel silenzio generale dell'Europa la Germania si appresata are migliaia diche secondo quanto riferito dal ...