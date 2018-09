La Juve espugna Valencia anche senza CR7

quotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ronaldo espulso dopo trenta minuti. Ma i bianconeri non si scompongono, imponendosi per 2 a 0 grazie alla doppietta di Pjanic dagli undici metri. All'ultimo secondo Szczesny dice no al penalty di ...