La Juve batte il Valencia

In mostra al museo della Juventus l'oro iridato Master 50 di La Barbera - che batte i normodotati : Per molti i risultati miei e degli altri campioni paralimpici come Markus Rehm sono stimolo a fare sport. In tanti in questi giorni mi contattano per raccontarmi le loro storie e sapere di essere un ...

Ronaldo si sblocca - Juve batte Sassuolo : Cristiano Ronaldo si sblocca e la Juventus stende il Sassuolo , restando a punteggio pieno in serie A con 12 punti frutto di 4 vittorie in altrettante partite. Il fuoriclasse portoghese si sblocca ...

Ronaldo senza gol ma la Juve batte la Lazio : Cristiano Ronaldo resta ancora a secco, ma la Juventus non stecca la prima all'Allianz Stadium. I bianconeri battono la Lazio per 2-0 e centrano così la seconda vittoria in altrettante partite fin qui ...

Coppa Italia Serie C - la Juventus B batte il Cuneo 1-0. Decide Zanimacchia : Luca Zanimacchia è un nome da quiz. Domanda: chi ha segnato il primo gol nella prima partita della seconda squadra della Juventus? Risposta: lui. Juventus Under 23-Cuneo è finita 1-0: era la seconda ...

La Juve soffre ma batte il Chievo - al Bentegodi decide Bernardeschi in rimonta : E' stato un festival del gol, ma chi si aspettava la prima rete di Cristiano Ronaldo è rimasto deluso. E chi si aspettava una larga vittoria della Juve, ancora di più. Nel giorno del debutto di CR7 in ...

La Juventus batte il Chievo 3-2 : Torino - La Juventus batte il Chievo per 3-2 nella prima giornata di campionato di Serie A. L'incontro si è disputato nonostante la tragedia del ponte Morandi a Genova . Rimandati infatti solo i match ...

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : non segna ma abbatte il portiere gialloblu e... : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Tris Real - Juve sconfitta. Il Milan batte il Barcellona : Cristiano Ronaldo? Sarà un piacere allenarlo , è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi. La difesa? Con l'arrivo di Bonucci sono in cinque giocatori per due ruoli. Avremo una stagione molto ...

Il Real ancora troppo avanti - la Juve va in vantaggio poi cede 3 a 1. Milan batte il Barcellona : Il Real Madrid ha battuto la Juve 3 a 1 nella sfida di Landover, nel Maryland, dove i bianconeri senza Cristiano Ronaldo, sono andati prima in vantaggio grazie a una autorete di Carvajal al 12'. ...

La Juventus batte gli All Stars ai rigori : 6-5 : Andrea Favilli. Getty Images Davanti ai 72.317 spettatori dell'esaurito Mercedes-Benz Stadium di Atlanta la Juve batte 6-5 ai rigori le stelle della Mls in un All Star Game che esalta la voglia di ...

Clemenza - lampo bianconero nella serata americana. La Juve batte il Benfica ai rigori : Il giovane al rientro dal prestito di Ascoli, come Favilli, ha trovato il pareggio con un gol spettacolare

La Juventus batte il Benfica - ma la vera sorpresa è il gol di Luca Clemenza : il VIDEO del capolavoro del trequartista : La Juventus batte il Benfica 4-2 dopo i rigori negli Usa, ma a conquistare il pubblico americano è lo splendido gol di Luca Clemenza Prima un gol del Benfica, poi la rete della Juventus all’incrocio dei pali che ha stregato anche gli americani e che porta la firma di Luca Clemenza. Il 21enne trequartista juventino si mette in mostra nella tournèe della squadra di Allegri negli Usa con un gol capolavoro. La partita, poi decisa ai ...