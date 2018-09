La crisi del Pd spiegata a Krugman

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Perché laeconomica scoppiata nel 2008 è durata così a lungo? Semplice: perché tanti non hanno capito di cosa si trattava:"Very Serious People pivoted very early from concern about the unemployed — hey, they probably lacked the necessary skills — to hysteria over deficits. By 2011, unemployment was still over 9 percent, but all the Beltway crowd wanted to talk about was the menace of the debt". ()Grazie per avercelo ricordato, caro Paul: se usiamo l'orologio americano, da noi non è ancora 2011. Magari la disoccupazione fosse solo al 9%! Ma anche qui, come da voi nel 2011, le Persone Serie non parlano che del debito pubblico. Perché siamo così in ritardo rispetto a voi?In America la "sinistra riformista" o centrosinistra - pur influenzata e inquinata dal neoliberismo - nel 2009-13 ha sostanzialmente tenuto sul ...