La corsa dei rincari sulle buste bio | ci costano fino a 90 euro l’anno 

Cagliari : naufragio nella notte - in salvo 2 pescatori a Torre dei corsari : naufragio nella notte a Torre dei Corsari (Arbus, Su): è affondata la barca di due pescatori professionisti, a largo di Porto Palma. Alcune persone presenti hanno allertato la Guardia Costiera di Oristano che ha inviato sul posto una motovedetta. Uno dei naufraghi ha raggiunto la spiaggia a nuoto e ha riferito che un’altra persona era in mare, mentre le persone in spiaggia tenevano informata la Sala operativa della Guardia Costiera, che ...

Troppo bella per viverci. La corsa degli stranieri nella terra dei kiwi sfratta i neozelandesi : Ma non sono solo economici i problemi che devono affrontare gli abitanti degli antipodi, che sulla carta dovrebbero essere tra i più felici del mondo. Solitudine e depressione, mali della nostra ...

FIFA FIFPro World 11 - ecco la lista dei 55 candidati : due italiani in corsa : FIFA FIFPro World 11, è stata svelata la lista dei 55 candidati al premio che verrà ufficializzato il 24 settembre prossimo Chi farà parte della squadra dell’anno FIFA? Il 24 settembre lo sapremo, dato che verrà ufficializzato l’11 migliore della stagione 2018. Come consuetudine, per il premio FIFPro, verrà scelto un 4-3-3 da “scegliere” tra i 55 candidati già ufficializzati dall’Uefa. Vediamo dunque i ...

Germania - l’Afd e l’asse con gli xenofobi anti-Islam e neonazi. Da Chemnitz parte la corsa al voto dei sovranisti : In prima fila, uno accanto all’altro, Björn Höcke, Andreas Kalbitz e Jörg Urban. I tre volti dell’Alternative für Deutschland nella Germania dell’Est. Al loro fianco Lutz Bachmann, l’ideatore e ideologo del movimento islamofobo Pegida. E’ una delle tante fotografie che arrivano da Chemnitz, la città della Sassonia diventata da ormai una decina di giorni il nuovo laboratorio delle proteste anti-migranti e di chi vuole fermarle. Ma è anche la più ...

Campionati Mondiali di corsa in montagna - ufficializzato l’elenco dei convocati azzurri : L’Italia potrà contare sul campione europeo Bernard Dematteis, oro a Skopje il 1° luglio, e sul gemello Martin, bronzo in Macedonia La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali di corsa in montagna assoluti e under 20. Domenica 16 settembre a Canillo (Andorra) vestiranno l’azzurro 16 atleti (8 uomini e 8 donne), di cui metà sono under 20. L’Italia potrà contare sul ...

Wall Street - la corsa di Amazon taglia il traguardo dei 1000 miliardi : Un altro membro si iscrive nell'elite esclusiva delle società giunte a 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street. Il traguardo è stato infatti tagliato anche da Amazon, che raggiunge così l'altro colosso hi tech Apple (che aveva superato la storica soglia lo scorso 2 agosto). La conquista della soglia è avvenuta però più velocemente di quanto abbia fatto l'azienda di Cupertino, Amazon infatti ci ha messo 21 anni, mentre Apple ...

Serie A - Prego ripassare - l'anti-Juve ancora non c'è! Nessuno tiene il ritmo dei bianconeri : Allegri fa corsa a sè : Arrivati alla prima sosta un dato è chiaro: Napoli, Inter, Roma e Milan ancora non possono tenere il passo dei campioni d'Italia

Milano - la rincorsa dei cantieri nelle scuole : controllato un istituto su due : Meno sette. Lunedì prossimo riaprono le scuole primarie e secondarie. Ma già da mercoledì tocca a nidi e materne. Se alunni e insegnanti si sono goduti le meritate vacanze, ad agosto i cancelli di ...

Dolomiti - la corsa del mattino a 160 metri di altezza è da brividi : il viaggio in funivia per la sicurezza dei passeggeri : Duecentomila turisti che ogni anno ammirano uno dei panorami più belli delle Dolomiti, in val di Fassa, grazie alla funivia del Sass Pordoi. funivia che, prima di servire gli escursionisti, deve superare il controllo di Pablo Alvarez, uno dei tecnici che si occupa della sicurezza dell’impianto, nella cosiddetta “prima corsa del mattino”. Il video, realizzato da Andrea Selva ed Elisa Salvi, è stato pubblicato sulla pagina ...

Federer non si nasconde : “vincere gli US Open significa molto per me. Scorsa edizione? Ho avuto dei problemi…” : Roger Federer non si nasconde e svela il suo obiettivo per gli US Open 2018: il tennista svizzero vuole spezzare il tabù americano che dura dal 2008 Strano il rapporto di Roger Federer con gli US Open. Il tennista svizzero ha vinto per 5 anni di fila lo Slam americano, dal 2003 al 2008, ma nei 9 anni successivi non è mai riuscito ad alzare nuovamente il trofeo al cielo. Ci proverà nell’edizione 2018, ben 10 anni dopo l’ultimo ...

corsa dei carretti - investiti due spettatori a Santa Maria a Monte / VIDEO : Santa Maria a Monte , Pontedera, , 26 agosto 2018 - Incidente alla Corsa dei carretti in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte . Un concorrente è andato dritto invece di curvare a sinistra in ...

Paciano - corsa dei carretti : Peppicelli senza rivali : Paciano Nella "Discesa a bestia" di Paciano Marco Peppicelli sembra non avere rivali. Per il sesto anno consecutivo è lui il migliore tra gli sfidanti nell'avvincente "corsa dei carretti", l'evento ...

A Paciano la corsa dei carretti : Paciano " In pieno svolgimento a Paciano la settimana agostana delle sfide e dei giochi. Dopo la "Corsa dei carretti junior" di sabato pomeriggio e la sfilata storica di domenica sera, a cui ha ...

La corsa nel Dna e la sfida nella finale dei 1500 : i fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino - la storia più bella la scrive il piccolo Jakob : I fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino, tutti e tre si sfidano nella finale dei 1500: la storia più bella la scrive il piccolo Jakob Grande spettacolo a Berlino con gli Europei di Atletica 2018. Al termine della rassegna europea di nuoto, nella quale gli italiani hanno regalato fortissime emozioni e grandi soddisfazioni, l’attenzione di sposta da Galsgow a Berlino per le gare di tutte le discipline di atletica leggera, dal ...