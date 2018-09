La Cina ammette | in difficoltà ma no a svalutazione yuan | unilateralismo inutile

F1 - Ricciardo ammette : “potevo attaccare Bottas - ma avviCinandomi a lui ho distrutto le mie gomme” : Il pilota australiano si è dovuto accontentare del quinto posto a Silverstone, vista l’impossibilità di attaccare Bottas Un quinto posto che non può davvero soddisfare Daniel Ricciardo, impossibilitato a duellare con Ferrari e Mercedes per via della netta differenza di velocità. Photo4 / LaPresse L’australiano allora ha fatto di necessità virtù, portando a casa punti importanti per la Red Bull dopo il ritiro di ...