Juventus | Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia | è la prima in Champions league

CRISTIANO RONALDO ESPULSO IN VALENCIA-Juventus/ Video - dubbi sulla decisione dell'arbitro - Cr7 in lacrime : CRISTIANO RONALDO ESPULSO in VALENCIA-JUVENTUS: scontro in area spagnola con l'ex interista Murillo, ma ci sono dubbi sulla decisione arbitrale. Cr7 in lacrime(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:01:00 GMT)

LIVE Valencia-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0 - bianconeri trascinati da Cristiano Ronaldo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio Mestella andrà in scena una partita subito fondamentale per le sorti del girone dove figura anche il Manchester United, questa sera impegnato contro lo Young Boys. I Campioni d’Italia, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, vogliono incominciare il proprio cammino europeo ...

Cristiano Ronaldo e le fandonie sul Fair play finanziario : la Juventus rischia nulla! : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato un po’ di “scompiglio” economico all’interno del club, nulla però di preoccupante in chiave Fair play finanziario L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha dato una notevole scossa al campionato italiano. Il calciatore più forte al mondo gioca adesso in Serie A ed attira l’attenzione dei media e forse anche di altri big pronti ad accasarsi nei nostri club. ...

Valencia-Juventus - attacco all’albergo bianconero : ecco cosa è successo a Cristiano Ronaldo : Si avvicina sempre di più l’esordio in Champions League della Juventus, i bianconeri in campo nell’importante gara contro il Valencia, vietato commettere passi falsi. Nel frattempo nella notte attacco all’albergo bianconero, una ventina di tifosi incappucciati hanno cercato di turbare il sonno dei calciatori della Juventus, secondo quanto riporta il quotidiano “Las Provincias”, poco dopo la mezzanotte gli ...

Caos Juventus - dubbi sull’acquisto di Cristiano Ronaldo : violate le regole del Fair Play finanziario - il club bianconero rischia grosso : La Juventus si prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergono dubbi sul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ben 244.5 milioni di euro e nel mirino ...

Champions League – Valencia-Juventus - Marcelino sprezzante del pericolo : “non abbiamo paura di Cristiano Ronaldo” : La sfida tra Valencia e Juventus si preannuncia caldissima, in conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Valencia Marcelino “La Juventus è senza dubbio la migliore squadra italiana. I risultati in Serie A parlano chiaro, ma sono evidenti anche i risultati della squadra in Champions. I bianconeri sono una squadra vincente, riescono sempre ad ottimizzare al meglio le risorse e riescono a vincere il campionato anche con ...

Valencia-Juventus - Marcelino : 'Allegri il top - Cristiano Ronaldo non ci fa paura. Giochiamo per vincere' : Da un lato la consapevolezza di avere di fronte una delle squadre più forti d'Europa, dall'altro la fiducia di poter conquistare una risultato positivo anche grazie ad un ambiente che si preannuncia ...

Agnelli fa sognare la Juventus : “prenderemo il nuovo Cristiano Ronaldo - stavolta non a 33 anni” : Andrea Agnelli fa sognare i tifosi della Juventus, il club bianconero ha in mente l’acquisto del nuovo CR7: le parole del presidente Andrea Agnelli non intende fermarsi. La sua Juventus è in continua crescita e l’approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero accresce ulteriormente il blasone del club. La Juventus però non si culla sugli allori e sta programmando un florido futuro, come rivelato dallo stesso Andrea Agnelli al ...

Juventus - ecco il primo gol di Cristiano Ronaldo : ci voleva il “talismano” Sassuolo per sbloccarlo : È stato un primo tempo difficile per il Sassuolo a Torino, carico di sfortuna ed episodi negativi: la squadra teneva bene il campo, al cospetto dei campioni d’Italia. E il pallone sembrava proprio non volerne sapere di entrare: Marlon regala palla in area a Matuidi, ma l’azione sfuma; Lirola si coordina perfettamente e colpisce al volo verso la sua porta come un grande centravanti, ma centra in pieno il portiere; Ferrari per salvare su Khedira ...