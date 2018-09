Juve | serve un segnale forte | ora fai paura a tutti!

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta accanto - do un consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...

Juventus - Pjanic : "Serve qualcosa in più per la Champions" : Il centrocampista bosniaco ha parlato di Juve dal ritiro della Bosnia: "Cristiano Ronaldo è il nostro giocatore chiave. Averlo in squadra è un qualcosa in più per tutti noi"

Juve-Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto. Con certi avversari serve dare di più' : ... comincia questo campionato in salita: "Non si può essere soddisfatti, in determinate partite abbiamo l'obbligo di fare di più - spiega Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita - ...

Juve - Szczesny : 'Allegri ha ragione - ecco cosa serve per vincere' : Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Lazio: ' Allegri ha ragione nel puntare sulla concentrazione? Noi sappiamo di avere qualità, però per vincere ci vuole entusiasmo ed essere al 100%. Tutte le partite ...

Juventus - così non va : Allegri in confusione - serve un cambio di passo e di… modulo : Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, in campo Chievo e Juventus che hanno regalato gol ed emozioni, 2-3 il risultato finale. La Juventus passa subito in vantaggio con Khedira, bravo ad approfittare di una mischia, i bianconeri tengono il pallino del gioco. I padroni di casa entrano finalmente in campo e ribaltano incredibilmente la partita con Stepinski e Giaccherini su rigore, Juventus vicina al ko, autogol di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Juve - Torricelli : 'Bonucci non serve - è una minestra riscaldata' : Con l'arrivo del numero uno al mondo l'asticella si alza di molto e la Juventus - conclude Torricelli - sarà una delle favorite per la Champions, per arrivare almeno tra le prime quattro'.

Torricelli : 'Bonucci minestra riscaldata - non serve alla Juve' : Con l'arrivo del numero uno al mondo l'asticella si alza di molto e la Juventus - conclude Torricelli - sarà una delle favorite per la Champions, per arrivare almeno tra le prime quattro'., in ...

Juventus - prima di salutare Rugani serve il colpo in difesa : l’ultima pista porta a Savic : Juventus, l’offerta del Chelsea per Rugani è stata messa in standby, prima va trovato il giusto sostituto per il reparto arretrato di Allegri La Juventus ha in mano un’offerta da circa 40 milioni del Chelsea per Rugani. Il club bianconero però, prima di privarsi del difensore centrale, vorrebbe ufficializzare un colpo in entrata, per non rischiare di restare sguarnito nel reparto difensivo. Dunque, l’ad Beppe Marotta, sta ...