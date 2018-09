Job Hopping | ovvero come cambiare lavoro ogni 2 anni

gqitalia

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Lo stress è alle stelle, la noia impazza e la soddisfazione per ciò che si fagiorno non è mai stata così bassa. Una condizione tutt’altro che piacevole – e tutt’altro che rara, verrebbe da aggiungere – nella quale molti di noi si ritrovano proprio a causa di un’occupazione che non è in grado di farci sentire realizzati. Una possibile soluzione? Il Jobil “saltellare” da un posto diall’altro. Un fenomeno nato negli Stati Uniti, ma a quanto pare sempre più diffuso anche in Italia, che descrive la tendenza diduecirca con una serie di obiettivi ben specifici: ridurre lo stress, combattere l’abitudine, rivivere costantemente l’euforia dei primi mesi e sì, anche incrementare il proprio stipendio. Certo, il mercato dela stelle e strisce sembra in qualche modo favorire maggiormente ...