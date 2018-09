Italia - mutui in aumento per la prima casa : Tornano a crescere i mutui per l'acquisto della prima casa nel terzo trimestre dell'anno, mentre le surroghe perdono terreno sia dal lato della domanda, 48,7% contro il 50,7% del trimestre precedente,,...

In Italia crescono i mutui per comprare casa : La politica monetaria espansiva della BCE è continuata per tutto il corso del 2018. Sarà rivista nel corso delle prossime riunioni della BCE ma di fatto garantirà adeguata liquidità ai mercati ancora ...

Mutui - 2 - 4 milioni di Italiani lo hanno estinto prima della scadenza : Sono 2,4 milioni gli italiani che hanno estinto il mutuo casa prima della scadenza . Secondo l'indagine commissionata da Facile.it e Mutui.it a mUp Research , chi è riuscito a restituire alla banca il ...

Mutui e bollette - parte il massacro sui conti Italiani : l'incubo sull'attacco finanziario - l'effetto slavina : Le prime avvisaglie sul terremoto finanziario che potrebbe travolgere l'economia italiana con l'arrivo dell'autunno stanno emergendo con le prime crepe nei portafogli dei risparmiatori . Ieri Piazza Affari ha perso il 14% da maggio, mentre il resto d'Europa ha perso solo ...