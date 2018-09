Irlanda | tempesta Ali | muore turista svizzera

Tempesta Ali : vento fino a 160 km/h in Gb e Irlanda - due i morti - : Le vittime sono una donna di 49 anni e un giovane di 20, coinvolti in due distinti incidenti. Un'altra donna è in gravi condizioni dopo che un albero si è abbattuto sulla sua auto nel Cheshire, in ...

Maltempo Irlanda : la tempesta Ali fa le prime due vittime : Il Maltempo ha causato due vittime in Irlanda, colpita dalla tempesta Ali, che sta sferzando anche la Gran Bretagna con piogge e venti che soffiano a 145 km orari. A perdere la vita sono stati una cittadina svizzera, che dormiva in un camper parcheggiato in cima a una scogliera e trascinato dal vento in mare, e un uomo, schiacciato da un albero caduto a terra. La forza della tempesta sta scemando, ha fatto sapere il servizio meteorologico ...

Maltempo - la tempesta Alì sferza Regno Unito e Irlanda : venti a 143 km/h - blackout e voli cancellati [GALLERY] :

Tempesta Alì : violente raffiche di vento in Regno Unito e Irlanda - prima vittima : La Tempesta Alì sta investendo in queste ore con violente raffiche di vento il nordovest del Regno Unito e l’Irlanda: il maltempo ha provocato la prima vittima, secondo quanto riportato dalla BBC. Si tratta di una donna il cui caravan è precipitato in un burrone a causa a Claddaghduff, nella contea irlandese di Galway. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale britannico, ha diramato un’allerta di ...

Previsioni Meteo - prima grande tempesta della stagione in Europa : "Ali" porterà venti di burrasca e piogge intense su Regno Unito e Irlanda [MAPPE e DETTAGLI] :