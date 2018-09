ilfattoquotidiano

: Internet diffonde gli anglicismi. Ma l’inglese in Italia lo parlano ancora in pochi - ilfattoblog : Internet diffonde gli anglicismi. Ma l’inglese in Italia lo parlano ancora in pochi - Cascavel47 : Internet diffonde gli anglicismi. Ma l’inglese in Italia lo parlano ancora in pochi - italianaradio1 : Anglicismi della comunicazione I termini scelti e quantificati si trovano in notizie on line come quelli relativi a… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Continua da quidella comunicazione I termini scelti e quantificati si trovano in notizie on line come quelli relativi all’economia e riguardano i mezzi di comunicazione in senso ampio (Tabella 8). Quindi, non solo termini gergali come “shooting”, ma anche termini che indicano fenomeni e interessi delle comunicazioni, come il caso degli “youtubers” o dei “cosplay”. Come nel caso dei termini del settore economico, la maggioranza delle parole di ambito comunicazioni (Tabella 9) sono state introdotte nei dizionari della linguana, in proporzionepiù incisiva, superando il 70% dei casi, mentre nell’altro caso il livello si attestava a poco più del 60%. Il numero di parole riconducibile al latino in questo ambito (Tabella 10), per il campione analizzato, non arriva però al 50%. Tale risultato può essere letto in due modi: dagli addetti al settore si aspetta, ...