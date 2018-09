Inter | sette minuti di rabbia tra la crisi e la svolta

InterSTELLAR/ Sul 20 il film con Matthew McConaughey (oggi - 19 settembre 2018) : INTERSTELLAR, il film di fantascienza in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 19 settembre 2018. Nel cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Michael Caine. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Live Cinema Festival : dal 20 al 23 settembre a Palazzo delle Esposizioni le migliori performance audio visual Internazionali : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

Attesissimo Inter-Tottenham il 18 settembre : orario e come guardare in TV o diretta streaming : Inter-Tottenham oggi 18 settembre apre ufficialmente la nuova stagione della Champions League, coi nerazzurri attesi al battesimo di fuoco ad oltre sei anni di distanza dall'ultima apparizione nella massima rassegna europea. come guardare la partita in TV e in diretta streaming? Quali sono le informazioni necessarie per non perdersi nulla di un match Attesissimo che prevede a San Siro la presenza di oltre 60mila spettatori? Cerchiamo di ...

Non è l’Arena - Jimmy Bennett ospite di Massimo Giletti il 23 settembre : l’accusatore di Asia Argento rilascerà la prima Intervista in un programma tv : Jimmy Bennett sarà ospite di Non è l’Arena domenica 23 settembre su La7. Il colpaccio di Massimo Giletti viene annunciato dal Corriere della sera, per la prima volta l’accusatore di Asia Argento rilascerà un’intervista in un programma televisivo. L’attore, come rivelato dal New York Times, ha accusato l’attrice di violenza sessuale per fatti risalenti al 2013 quando aveva solo 17 anni. In seguito aveva poi ...

Accadde oggi – 18 settembre 1963 - l’Inter gioca la prima partita della sua storia in Coppa Campioni : Continua il nostro consueto appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda l’Inter quella del 18 settembre 1963, l’Inter in campo per la prima partita della sua storia in Coppa Campioni. Esordio in Inghilterra per i sedicesimi di finale, di fronte l’Everton, risultato finale di 0-0 nonostante le tante occasioni create dai nerazzurri. L’Inter nel match successivo ...

Al via L’Intervista di Maurizio Costanzo con Fedez : anticipazioni del 17 settembre : L'intervista di Maurizio Costanzo con Fedez inaugura la nuova stagione del programma condotto dal giornalista romano, che per l'avvio ha deciso di ospitare il rapper di Rozzano appena convolato a nozze con la sua fidanzata Chiara Ferragni. L'artista è quindi pronto a sottoporsi alla lunga serie di domande che Maurizio Costanzo è pronto a rivolgergli, sempre con quella vena di curiosità che da sempre caratterizza l'andamento de L'intervista, ...

L'Intervista di Maurizio Costanzo a Fedez - 17 settembre 2018 anticipazioni Canale 5 : ... della politica e dello spettacolo. Prima puntata della nuova stagione avrà come ospite il rapper milanese Fedez . L'artista si racconta in tv per la prima volta dopo il matrimonio da sogno con ...

Offerte telefonia mobile settembre 2018 - le migliori promozioni minuti e Internet di TIM - Vodafone - Wind e 3 - Info costi e dettagli : Offerte telefonia mobile settembre 2018, le migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e 3 Offerte telefonia mobile settembre 2018, le migliori promozioni minuti e internet di TIM, ...

Il 15 settembre si celebra la Giornata Internazionale della democrazia - : Istituita nel 2007 ha lo scopo di far riflettere sullo stato di salute dei sistemi democratici nel mondo al fine di trovare le giuste risposte a sfide emergenti come le migrazioni e il cambiamento climatico

Inter-Parma - curiosità : tutte le gare disputate dai nerazzurri il 15 settembre : Inter-Parma, quarta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Le due formazioni saranno in campo domani, 15 settembre, alle ore 15. Relativamente alla data, ha segnato pagine importanti della storia nerazzurra [VIDEO], una in particolare tra le più gloriose di sempre. Al 15 settembre, però, è legata anche una gara di Coppa delle Coppe diventata un vero e proprio 'cult' e, inoltre, una delle delusioni più cocenti dei tempi recenti. In totale ...

Accadde oggi – 15 settembre 1965 - l’Inter vince la Coppa Intercontinentale : 1/4 Publifoto ...

FS - sciopero personale il 24 settembre per Intero turno lavoro : Teleborsa, - Il prossimo 24 settembre, incrocerà le braccia per l'intero turno di lavoro, il personale dipendente delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari del gruppo FS Italiane. ...

FS - sciopero personale il 24 settembre per Intero turno lavoro : Il prossimo 24 settembre, incrocerà le braccia per l'intero turno di lavoro, il personale dipendente delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari del gruppo FS Italiane. A proclamare ...

Quelle che le soste... Il Milan le patisce - l'Inter vola a settembre : Gli allenatori dei club non l'hanno mai amate, visto che lasciare quattro finestre alle nazionali - oltre alle ferie natalizie, ora diventate postnatalizie, dei calciatori - è diventato un peso, e se ...