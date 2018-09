Inter | per Spalletti c' è un problema da risolvere

Amazon apre un’indagine Interna per investigare sui propri dipendenti : Domenica 16 Settembre, il Wall Street Journal pubblica un reportage riguardante Amazon. Pare infatti che il noto sito di e-commerce abbia scovato autonomamente delle irregolarità all’interno del proprio sistema. Il gigante delle vendite online ha difatti scoperto casi importanti di corruzione fra i suoi dipendenti. Venditori pagano tangenti agli impiegati per aumentare i profitti Si tratta, nello specifico, di accettazione di tangenti da parte ...

Enel X : accordo con Route 220 per Interoperabilità della rete di ricarica : ROMA - Enel X, la società del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, ha siglato un accordo che a partire da ottobre permetterà l'interoperabilità...

Samsung Internet 9.0 ridefinisce il browser web della Samsung Experience : provatelo subito con l’APK : Samsung Internet 9.0 offre una riprogettazione del browser con la nuova interfaccia utente dagli angoli arrotondati trovata in Samsung Experience 10.0 con Android 9 Pie. L'app offre un menu di accesso rapido ridisegnato che permette di richiedere un sito desktop, attivare la modalità notturna, modificare le dimensioni del testo e controllare i componenti aggiuntivi come il blocco dei contenuti e il blocco del tracker. L'articolo Samsung ...

GIOVANNI COTTONE : "VALERIA MARINI MI HA SPOSATO PER InterESSE”/ "Matrimonio non consumato? Ridicolo!" : GIOVANNI COTTONE: “Valeria MARINI mi ha SPOSATO per INTERESSE”. Ultime notizie, l'ex marito della showgirl a Storie Italiane: "La amavo, non so perchè mi abbia lasciato"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Sei minuti per svoltare : l'Inter ritrova la sua strada - La Champions cancella la parola crisi? La risposta a Genova : Una rimonta da cui arrivano tante indicazioni positive da confermare ora in campionato, partendo dalla sfida con la Samp

Judo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Odette Giuffrida e Fabio Basile le punte per Interrompere un lungo digiuno. Ma non le uniche… : Due punte, tre outsider e quattro potenziali sorprese per l’Italia che si appresta a volare in direzione Baku, in Azerbaijan, dove tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre si disputeranno i Mondiali 2018 di Judo. Il team azzurro si affida a nove elementi di grande spessore tecnico per provare a conquistare le medaglie iridate e incamerare un buon bottino di punti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Le eccellenti prestazioni ...

Nello Zingarelli 2019 la lingua italiana reInterpretata da personalità note : Vasco scrive la definizione di 'spericolato' - Bebe Vio di 'sogno' : Vasco Rossi è l'autore della voce "spericolato" Nello Zingarelli 2019. E chi, se non il rocker che nel 1983 cantava al Festival di Sanremo "Voglio una vita spericolata, una vita come quelle dei film", poteva scrivere questa "definizione d'autore" per la nuova edizione del Vocabolario della lingua italiana? Dopo la canzone 'Vita spericolata' la parola "spericolato" è entrata nell'immaginario collettivo quasi con un'accezione nuova, ...

Londra : andamento sostenuto per Micro Focus International : Seduta vivace oggi per Micro Focus International , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si ...

Salvini : “Draghi? Lo stimo - spero che mi contraccambi. Spread? Me lo curo io - a me Interessa il lavoro” : “Legge Fornero? Cominceremo a smontarla nelle prossime settimane. Lo sento come dovere morale. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro è un diritto sacrosanto”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Dimartedì (La7). E aggiunge: “Non sono venuto qua a dirvi che facciamo tutto subito e che siamo tutti alti, belli, biondi, ricchi e simpatici. No, siamo qui per 5 anni e partiamo per gradi. Lo ...

Marittimo colto da malore in mare aperto : Interviene la Capitaneria : BRINDISI - I militari della Capitaneria di porto di Brindisi si sono subito attivati per prestare soccorso a un Marittimo italiano di 27 anni della nave 'Eurocargo Alexandria', che intorno alle ore 2,...

Champions. Vittoria Inter - solo un pari per il Napoli : Buona la prima per l’Inter in Champions. La squadra di Spalletti batte Tottenham 2-1 in una partita della prima giornata

DiMartedì è il talk ‘perfetto’ - Floris si conferma il più bravo nelle Interviste ai politici : ...

