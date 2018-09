Inter | l' uomo Champions è Vecino

Inter - Vecino è l'uomo del destino - in Champions - : una questione di garra : Sono passati 121 giorni da quando Matias Vecino, con un colpo di testa su calcio d'angolo, trascinò l'Inter in Champions League, decidendo in rimonta, nel finale, la partita contro la Lazio. Quattro ...

Abito da uomo nero : 5 Interpretazioni d’attore : Smoking o Abito in tre pezzi, con papillon o con cravatta il look formale nel suo colore più scuro e classico è la prima tentazione per ogni uomo. E non è corretto pensare che questo implichi poche possibilità di variare. Il nero infatti può essere lucido o opaco (oppure giocare con entrambi, puntando sui contrasti). Può essere indossato a figura intera o staccando con una camicia bianca. E ancra, l’effetto può farsi più drammatico, ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ "Che uomo schifoso" : Interviene la Marini (Temptation Island Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, la coppia sembra pronta a regalare grandi sorprese fin dalla prima puntata del reality show in onda su Canale 5 da stasera (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Uomo punto da insetto - Interviene l'elisoccorso : Si è trattato di un codice giallo quello per cui l'elicottero si è mobilitato in soccorso di un Uomo punto da un insetto questa mattina. Alle 11 è scattato l'allarme e la centrale operativa del 112 ha ...

Arrestato l'uomo che stuprò una donna a due passi dal ministero dell'Interno : Un romeno di 37 anni, Suli Damian Danut, è stato Arrestato la notte scorsa perché ritenuto responsabile dello stupro di una 50enne in via Agostino Depretis, nei pressi del Viminale, nella notte fra il 13 ed il 14 settembre. Il personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Commissariato Viminale e della Polizia Scientifica ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura ...

Inter - Milan Skriniar scolpisce la terza maglia dedicata al Duomo di Milano : Un difensore marmoreo a presentare una maglia con forti richiami alla roccia con la quale è stato costruito il Duomo, simbolo di Milano: il marmo, appunto. L'Inter ha presentato la propria terza ...

Robot agricoli e Interazione emotiva tra uomo e animale al Festival della Robotica 2018 : Si avvicina e si arricchisce di convegni e settori la seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica in programma a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre 2018. La “sette giorni” della Torre Pendente il 28 settembre fa tappa, con due appuntamenti, nel Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. “I Robot agricoli per l’agricoltura sostenibile del domani” è il titolo del work-shop che si svolgerà nella Sala Gronchi sotto la ...

Sfogo Serena Williams US Open – Interviene Navratilova : “diversità di giudizio - un uomo l’avrebbe fatta franca” : Martina Navratilova ha commentato lo Sfogo di Serena Williams durante la finale femminile US Open: la ex tennista, pur riconoscendo l’errore nei modi di esprimersi dell’americana, è sicura che un uomo al suo posto l’avrebbe fatta franca La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con ...

PUGLIA - MUORE UOMO DI 180 KG : NON C'ERA TAC PER OBESI/ Presentata Interrogazione alla Regione : MUORE un UOMO di 180 kg in PUGLIA, non C'ERA la tac per OBESI e non ha potuto fare tutti gli esami necessari. Parla il fratello che racconta quanto accaduto in ospedale.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Marte - astronavi Interplanetarie gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli. Così l’uomo conquisterà il Pianeta Rosso : astronavi interplanetarie, gru spaziali e robot per costruire igloo ai poli per preparare la missione umana su Marte. La data fissata per il 2030 che sembrava diventata all’improvviso incerta potrebbe essere invece rispettata dalla Nasa. E scienziati e ricercatori continuano a studiare per portare il primo uomo sul Pianeta Rosso. Anche se in qualche mondo con il rover Curiosity qualcosa fatto da noi laggiù c’è già arrivato. Su Marte ...

Un uomo è stato trovato morto all'Interno della sua auto - a Trapani : Un uomo è stato trovato privo di vita all'interno della sua auto, una Fiat 500 L, vicino il Palailio, a Trapani. La terribile scoperta è stata fatta ieri intorno alle 22 e 30 da alcuni automobilisti, ...

L’Uomo del Giorno : David Pizarro - importanti esperienza tra Udinese - Inter - Roma : 1/11 ...

Inter : ecco la terza maglia - richiama il Duomo di Milano [FOTO] : 1/3 ...

Inter : ecco la terza maglia - richiama il Duomo di Milano [FOTO] : 1/3 ...