Inter | due considerazioni e un quadro completo | Il successo contro il Tottenham

Inter - rimonta della svolta? Risposta in due settimane : Dopo 6 anni di digiuno l'Inter ritrova la Champions League e la ritrova con un'emozionante rimonta che, per i tifosi, ha il sapore di resurrezione. "We are back", la scritta che campeggia a inizio ...

Bimbo nasce con quattro gambe e due peni - sottoposto a Intervento di 5 ore : Il piccolo è nato con una rara malformazione che si traduce in arti o organi extra, che di solito sono deformati. In pratica aveva un fratello gemello che non si è formato del tutto ma aveva sviluppato alcuni organi su di lui.Continua a leggere

Infrastrutture e rapporti con la Svizzera. Sono questi due dei temi "caldi" su cui ci si è Interrogati all'assemblea di Confartigianato : Parterre affollato di politici e rappresentanti delle istituzioni oggi allo Sheraton per l'assemblea di Confartigianato. Perché, per dare impulso all'artigianato e all'economia del territorio «è necessario che ci siano le condizioni per lavorare rapidamente e in maniera produttiva», è il messaggio degli associati. E la presenza di chi guida la Regione in sala tra ...

Arrestato l'uomo che stuprò una donna a due passi dal ministero dell'Interno : Un romeno di 37 anni, Suli Damian Danut, è stato Arrestato la notte scorsa perché ritenuto responsabile dello stupro di una 50enne in via Agostino Depretis, nei pressi del Viminale, nella notte fra il 13 ed il 14 settembre. Il personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Commissariato Viminale e della Polizia Scientifica ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura ...

Quando le parole dei ministri fanno salire lo spread : pagheremo sei miliardi di Interessi in più in due anni : 'Vertice' telefonico tra il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria per annunciare che il governo prosegue sulla "stabilità delle finanze pubbliche" e la "...

Due metodi per scoprire se uno Xiaomi è cinese o Internazionale : alcuni consigli utili : Da un annetto abbondante a questa parte la maggiore apertura del mercato europeo per gli smartphone Xiaomi ha indubbiamente favorito la diffusione di questi prodotti anche in Italia. Complice un rapporto tra qualità e prezzo invidiabile, o quantomeno concorrenziale rispetto ad altri modelli, è fuori discussione che una soluzione simile rappresenti un'alternativa fortissima per chi non vuole spendere troppo e, allo stesso tempo, punta ad ...

Episodi di corruzione e 'accordo' tra le due parti politiche? Le parole del gip e le Intercettazioni - : Una serie di atti amministrativi per favorire l'assegnazione di alloggi in cambio del voto. Emblematico il rapporto di scambio intercorso tra Antonio Torricelli e l'assegnataria di una casa popolare ...

Cagliari - morta 64enne che ha ucciso i due figli disabili/ Mandas - condizioni precipitate dopo l'Intervento : Cagliari, donna uccide i due figli disabili poi tenta il suicidio. Ultime notizie, dramma famigliare verificatosi nelle scorse ore a Mandas, in Sardegna: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Inter - Skriniar : “Non vedo l’ora di duellare con Messi e Ronaldo” : Milan Skriniar, pilastro difensivo dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale slovacca del suo club, di Ronaldo, il più atteso: “Abbiamo iniziato male il campionato ed eravamo delusi. La vittoria col Bologna ci ha dato morale: ora vogliamo riprenderci i punti persi. Quest’anno sarà ancora più dura visto anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese in Italia è molto importante per tutto il movimento calcistico italiano: ...

Caso Skripal - Inghilterra emette mandato di cattura Internazionale contro due russi : Un mandato di cattura internazionale è stato emesso contro due presunti cittadini russi per la tentata uccisione a marzo dell’ex spia Sergei Skripal e di sua figlia Yulia. La polizia britannica ritiene di aver raccolto “sufficienti indizi” nei confronti di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, ma il numero due di Scotland Yard, Neil Basu, ha precisato che probabilmente entrambi viaggiavano sotto falso nome. Al momento, secondo ...

Inter - Materazzi : “Tra due anni lotteremo con la Juve” : Ai microfoni della Gazzetta, Marco Materazzi, uno dei beniamini del tifo Interista, ha esposto il suo punto di vista sul momento dei nerazzurri: “Dico che a quest’Inter serve un pizzico della nostra sana follia. Nei primi 12-13, Spalletti ha uomini ad altezza Barcellona. Nel singolo match l’Inter può giocarsela. Il Tottenham ha cambiato poco, il Barça molto e poi ha Messi. Ma Spalletti ha Nainggolan, che è un giocatore trascinante, ...

Inter - l'ex Materazzi : 'Juventus troppo avanti - due anni per colmare gap' - : 'A quest'Inter serve un pizzico della nostra sana follia -ha affermato Materazzi alla Gazzetta dello Sport-. Nei primi 12-13 Spalletti ha uomini ad altezza Barcellona. Certo mancano i due punti con ...

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due amichevoli con l’Argentina : problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Infortunio Nainggolan e D’Ambrosio : i due calciatori dell’Inter migliorano : Buone notizie in casa Inter sul fronte infortunati. Dopo Icardi e Lautaro Martinez, sono migliorate anche le condizioni di Radja Nainggolan e Danilo D’Ambrosio, che non hanno avuto nemmeno bisogno di svolgere gli esami strutturali inizialmente previsti. I due giocatori nerazzurri, che avevano accusato problemi nella gara con il Bologna, oggi infatti si sono allenati ad Appiano Gentile dopo il doppio giorno di riposo, svolgendo gran ...