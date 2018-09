Inglese | ' Napoli grande esperienza | ti relazioni con un mondo diverso E' stato

Inglese arriva a Parma - ma pensa già al ritorno a Napoli… : Roberto Inglese ha segnato all’esordio con il Parma, una rete che servirà nelle sue idee a convincere il Napoli a ‘riprenderlo’ L’agente di Roberto Inglese, ha parlato oggi a RadioCrc del futuro del proprio assistito. L’agente Samuele Sopranzi, ha svelato la volontà di tornare a Napoli dopo l’esperienza a Parma. Nonostante la cessione al club ducale infatti, il Napoli ha tenuto la possibilità di ...

Napoli calcio ultimissime - De Laurentiis : "Ospin un'idea. Belotti? Preferisco Inglese" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il patron fa il punto sul mercato, che sta vivendo le ore più calde sui fronti portiere e attaccante

Napoli : via Inglese - Milik-Mertens punte : ANSA, - Napoli, 14 AGO - Il Napoli sfoltisce la rosa in vista dell'inizio della stagione, con l'esordio in programma sabato all'Olimpico in casa Lazio. Oggi il club ha ufficializzato il prestito ...

Calciomercato Parma - ufficiale : dal Napoli Grassi e Inglese : Parma - Due nuovi arrivi per il Parma che, attraverso una nota ufficiale ha comunicato "l'acquisto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e controopzione a favore dell'...

Calciomercato Napoli - bocciato Inglese. Mercato azzurro davanti a un bivio : La cessione in prestito dell'ex Chievo, diretto a Parma, apre due ipotesi per l'attacco: avanti così o spazio a un nuovo arrivo? In lizza Belotti, Balotelli, Simeone e Rodrigo

Inglese al Parma / Ultime notizie : ora il Napoli ha bisogno di un attaccante! : Inglese al Parma, Ultime notizie: ora il Napoli ha bisogno di un attaccante, dopo la cessione dell'ex Chievo arriverà un altro calciatore nel reparto offensivo per Carlo Ancelotti.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:53:00 GMT)

Napoli - Inglese va al Parma : Parma scatenato in questi ultimi giorni di mercato. Il club emiliano infatti ha trovato l'accordo con il Napoli per Roberto Inglese. L'ex attaccante del Chievo, dopo aver realizzato 13 gol nella ...

Inglese al Parma : colpo dal Napoli/ Ultime notizie - sinergia tra i due club : anche Grassi nell'affare : Inglese al Parma: colpo dal Napoli, ducali vicinissimi all'attaccante. Ultime notizie, sinergia tra i due club: possibile inserimento di Grassi nell'affare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Calciomercato Parma - è fatta per Inglese e Grassi dal Napoli : Il Parma piazza il colpo, anzi due: è fatta per Roberto Inglese e Alberto Grassi dal Napoli. Un rinforzo in avanti e uno a centrocampo per D'Aversa, reduce dalla promozione in A. I due arrivano ...

Esclusiva CalcioWeb – Napoli - l’agente di Inglese svela : “Domani giornata chiave per il suo futuro” : Napoli Inglese – L’inizio del campionato si avvicina. Sabato prossimo la sfida del Bentegodi tra Chievo Verona e Juventus aprirà il sipario della Serie A 2018/2019. Quella appena iniziata è quindi l’ultima settimana di calciomercato con la deadline fissata per venerdì 17. In casa Napoli continua la ricerca ad un portiere con l’ex Fiorentina Tatarusanu che sembra leggermente favorito sul messicano Ochoa. Negli ultimi ...

Napoli - Inglese : 'Ancelotti è umilissimo. Al Chievo dovevo lottare - ora...' : Roberto Inglese , attaccante del Napoli , parla a Sky Sport di questa sua nuova avventura azzurra: 'Venivo da una realtà come quella del Chievo, che metteva tutto sulla lotta, mi devo inserire in un contesto tecnico importante in cui tutti giocano la ...

Napoli - De Laurentiis : 'Inglese e Ounas restano. In difesa uno tra Arias e Sabaly' : TORINO - ' Ancelotti è rimasto molto colpito sia da Ounas che da Inglese , e mi ha ribadito che vuole tenerli e che li farà giocare, così come tutto il resto della squadra. Il terzino? Arriverà solo ...