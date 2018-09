Infortunio Khedira | tegola Juventus | il centrocampista out!

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018)– Si sta giocando la prima gara della fase a gironi di Champions League, in campo Valencia e. Ottimo inizio della squadra di Massimiliano Allegri, bianconeri vicini al gol in molte occasioni ma il risultato non si sblocca. Al 22′per laper il, problema muscolare per il tedesco e sostituzione, al suo posto Emre Can. Accertamenti nelle prossime ore.