Infortunio Douglas Costa | guai per Allegri | si ferma anche l’attaccante

(Di mercoledì 19 settembre 2018)– Per quanto riguarda il fronte infortuni è una giornata da dimenticare per la Juventus, prima quello del centrocampista Khedira poi quello di. Nel match va segnalatoil brutto gesto di Cristiano Ronaldo che ha tirato i capelli i capelli all'avversario Murillo. Preoccupazione per le condizioni di, il brasiliano ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo essersi fatto male in occasione di un tiro in porta, al suo posto Rugani. Condizioni da valutare nelle prossime ore.