In mostra al museo della Juventus l' oro iridato Master 50 di La Barbera | che batte i

USA - la direttrice del museo viene licenziata - e l'artista mette "in pausa" mostra sulla violenza della polizia : ... pezzo forte dell'esposizione è un'installazione sonora interattiva con registrazioni audio tratte da procedimenti giudiziari, riprese di testimoni di fatti di cronaca, atti della polizia. Il tutto ...

Il Maestro Platimiro Fiorenza in mostra al Museo del Gioiello di Vicenza : "I Gioielli del Potere: Corone e Tiare", inoltre, pone l'accento sulla cura del dettaglio e sulla qualità del lavoro che hanno reso grande il Made in Italy nel mondo. L'esposizione, allestita nei ...

Le ore del sole - mostra al Museo Archeologico Nazionale dal 21 settembre. : ... geometria, astronomia, nuove tecnologie, storia dell'architettura e restauro saranno i campi del sapere intrecciati per ridare vita ad una scienza, la gnomonica, che, tramite lo studio della ...

Le "Strutture in Emergenza" di Massimiliano Scuderi in mostra al Museo Civico di Carini come frame surreali di cronaca contemporanea. A promuoverla il neonato "Collettivo Neuma" : ... curatrice della mostra, ma anche ideatrice e presidente del "Collettivo Neuma" " che si presentano quali frame surreali di cronaca contemporanea, come si evince agevolmente dalle rappresentazioni ...

La mostra del fotografo David Rubinger al Museo di Roma in Trastevere : In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger

Classicità e bellezza in mostra a Napoli : al Museo Archeologico i capolavori di Antonio Canova : Il 2019 sarà l’anno della Cultura Russa in Italia e, a Napoli, quello di Canova. Inaugura a marzo l’attesa esposizione che porterà dall'Hermitage di San Pietroburgo i capolavori del grande scultore neoclassico: pezzo forte della mostra al Museo Archeologico napoletano le “Tre Grazie”.Continua a leggere

Canaletto al Museo di Roma : mostra prorogata sino al 23 settembre : E’ tra le mostre clou del 2018 su scala nazionale, questa grande retrospettiva che il Museo di Roma a Palazzo

Museo di Roma in Trastevere. mostra del fotografo David Rubinger : Nel 70° anniversario della fondazione di Israele la Mostra del fotografo David Rubinger al Museo di Roma in Trastevere. Dal 7 settembre al 4 novembre 2018 gli scatti che testimoniano le tappe fondamentali dello Stato ebraico. Roma – In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger (29 giugno 1924 – 2 marzo 2017), Roma Capitale, Assessorato alla Crescita ...

Cutrofiano - le immagini dell'inaugurazione della "mostra Mercato della Ceramica Artigianale" e il grande traguardo del "Museo di comunità" : Si guarda al futuro coscienti delle proprie radici e della propria storia: ecco perché il Museo è un passo fondamentale in una delle città più importanti per l' "economia della Ceramica", che oggi è ...

Andora - il console generale di Friburgo Federico Lorenzo Ramaioli all'inaugurazione della mostra "Palcoscenici irreali nel museo ... : E' stata onorata dalla presenza di S.E. il console di Friburgo in Brisgovia, Federico Lorenzo Ramaioli, l'inaugurazione della mostra "Palcoscenici irreali" dell'artista spagnolo Pablo Mesa Capella ...

Londra - la prima mostra di Bansky in un museo del Regno Unito : stencil - tele e dipinti degli esordi : Si terrà fino al 25 agosto la prima mostra nel Regno Unito in un museo di Bansky, l'artista anonimo che da due decenni fa impazzire chiunque ne cerchi l'identità. La mostra alla Lazinc Sackville Gallery di Londra raccoglie i lavori più provocatori dell’esordio. Tra quelli più interessanti esposti "Girl with Balloon" del 2006 e "Love is in the Air" del 2003.Continua a leggere

Zerocalcare arriva al museo : annunciata la prima grande mostra - a Roma : Inaugurerà a novembre la prima grande personale dedicata interamente a Michele Rech, noto ai più come Zerocalcare: un percorso attraverso la sua arte a fumetti con tavole originali, una selezione di illustrazioni e loghi, oltre ad un lavoro site specific realizzato appositamente per l’occasione.Continua a leggere

mostra. Al Museo Zauli inaugura I'm not ceramist - il confine tra arte e ceramica di Luce Raggi : Da allora Luce si fa avanti nel mondo dell'arte contemporanea e della ceramica con mostre e residenze in Italia e all'estero , le ultime in Corea del Sud e Cina. Luce Raggi mostra un tratto e una ...

Al Mudec - il Museo delle Culture di Milano - ci sarà una mostra su Banksy : Il Mudec, il Museo delle Culture di Milano, ospiterà una mostra su Banksy, lo street artist noto in tutto il mondo per i messaggi critici e provocatori dei suoi graffiti e perché dopo anni e ricerche non se ne conosce ancora The post Al Mudec, il Museo delle Culture di Milano, ci sarà una mostra su Banksy appeared first on Il Post.