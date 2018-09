“In lacrime!” Il suo personaggio con ‘La Vita Promessa’ sta emozionando l’Italia Adesso

caffeinamagazine

: CLAMOROSO! ESPULSO #CristianoRonaldo... Scintille con l'ex interista #Murillo, ma è tutto esagerato obiettivamente… - Eurosport_IT : CLAMOROSO! ESPULSO #CristianoRonaldo... Scintille con l'ex interista #Murillo, ma è tutto esagerato obiettivamente… - GoalItalia : #Ronaldo non ci crede e scoppia in lacrime ?? Prima espulsione in 154 partite di Champions ?? #ValenciaJuve - Gazzetta_it : VIDEO #Ronaldo in lacrime dopo il rosso #CR7 -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Luisa Ranieri è tornata sul piccolo schermo tv in qualità di attrice. In questi giorni è protagonista su RaiUno de LaPromessa, fiction che sta riscuotendo ottimi numeri in termini di share e auditel. Lapromessa, dunque, è una serie in costume ambientata negli anni Venti, interpretata da Luisa Ranieri, per la regia di Ricky Tognazzi, che racconta del nostro passato finendo per parlare del presente. La storia di una famiglia di siciliani nella New York del Proibizionismo e della grande crisi del ’29, che parte dal dolore di un Sud misero e violento ed approda ai tepori domestici e alle seduzioni della famosa Little Italy, il sobborgo dell’emigrazione italiana a Manhattan. Saga familiare, racconto di “gente comune”, realismo, epica, gangster movie si fondono in una ricetta di taglio classicamente melodrammatico, con al centro una madre coraggio che non è unbuono a ...