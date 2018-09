Imperdibile diretta streaming Valencia-Juventus | orario e video sfida di Champions League

optimaitalia

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ladi oggi 19 settembre segna il debutto della squadra italiana di Torino in. Quale sarà l'per il fischio di inizio dell'importantedell Coppa dei Campioni e quali le modalità per non perdesi live via computer, smartphone Android e pure iPhone la?L'di inizio per l'incontro che andrà in scena allo stadio Mestalla diè quello delle ore 21. La squadra torinese capitanata da Cristiano Ronaldo dovrebbe optare per il modulo 4-3-3 e puntare sulla seguente formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo, Khedira, Pjanic, Matuidi;,Bernardeschi, Mandzukic e appunto lo stesso Ronaldo. Il girone H di appartenenza, oltre alle due squadre protagoniste del match in partenza a ore, include anche il Manchester United e la formazione svizzera dei Young Boys.Dove sarà possibile godersi tutta la ...