Il titolo è ancora possibile

Tesla - ancora guai per Elon Musk. Usa aprono indagine per frode : titolo crolla in Borsa : WASHINGTON - Non c'è pace per Elon Musk, genio e sregolatezza della Silicon Valley. Stavolta i guai arrivano dal Dipartimento di giustizia americano, che ha deciso di aprire...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina ancora e si avvicina al titolo iridato. Cairoli si difende ed è 2° : Il Mondiale MXGP si sposta in Turchia ma l’esito della gara rimane sempre lo stesso, con Jeffrey Herlings che stravince gara-1 con una facilità disarmante e si procura il primo match point per la conquista del titolo iridato. L’Olandese volante conquista l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima in stagione. Adesso il vantaggio in classifica iridata su Antonio Cairoli sale a +76 ed in gara-2 potrebbe già ...

ATLANTIA - STUDIO LEGALE USA PRONTO A CLASS ACTION?/ titolo perde ancora in Borsa : azioni a -4 - 68% : ATLANTIA in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:54:00 GMT)

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in apertura a Piazza Affari - poi rientra e cede il 9% : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura. Intorno alle 9.40, il titolo entra in contrattazione e perde circa il 9% a 17,5 euro. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del ...

Atp Atlanta : titolo ancora a Isner : battuto Harrison nel derby Usa : Atlanta - É ancora una volta John Isner il vincitore del titolo del 'BB&T Atlanta Open', torneo Atp 250 che si è concluso sui campi in cemento di Atlanta , in Georgia, Stati Uniti,. In finale 'Long ...

Briatore : Mercedes ancora favorita per il titolo : Secondo Flavio Briatore la Mercedes è ancora la favorita al Titolo 2018. Il ferrarista Sebastian Vettel ha un vantaggio di 8 punti nella classifica Piloti, ma per l’ex-boss Renault c’è altro in serbo: “La Ferrari ha avuto la meglio solo perché la Mercedes ha avuto sfortuna per due gare“, ha detto a Radio Capital. “La […] L'articolo Briatore: Mercedes ancora favorita per il Titolo sembra essere il primo su ...